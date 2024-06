– Jeg undersøker gjerne på forhånd før jeg bestemmer meg for hvor jeg skal på ferie, sier Habiba Jan.

Det kan være mange hensyn en må ta før man bestiller årets sommerferie.

God mat, billig hotell og flybilletter, og hva man kan finne på når man lander.

Og for noen – sannsynligheten for å oppleve hatkriminalitet.

Kartet viser land der Kilde: NRK, Politico, HRW,

Økning i hatkriminalitet

Frankrike, Italia, Tyskland.

I flere og flere europeiske land meldes det om en økning i hatkriminalitet mot ulike minoriteter.

Det gjelder spesielt mot muslimer og jøder i lys av krigen i Midtøsten.

Samtidig viser en EU-rapport fra i fjor, at nesten halvparten av folk med afrikansk bakgrunn møter på rasisme og diskriminering i hverdagene sine.

En person holder et plakat der det står «Islam er spikeren til kista for ethvert demokrati» under en AfD-demonstrasjon. Nå ligger de an til å bli det nest største partier fra Tyskland. Foto: Heiko Becker / Reuters

I tillegg viser helgens EU-valg en solid seier for ytre høyre-partier.

– Det påvirker jo hvor jeg velger å reise. Man blir jo bekymret når man hører at høyreekstreme partier gjør det bra i et land, forteller Jan.

– Er det noen områder du ikke vil reise til, eller som du har vurdert som ikke trygt nok for deg?

– Frankrike.

Leder for ytre høyre-partiet Nasjonal Samling, Marine Le Pen har tidligere sagt at hun ønsker å forby bruk av hijab i Frankrike dersom hun vinner presidentvalget. I helgen fikk partiet hennes over 30 prosent av stemmene til sin valgliste i EU-valget. Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

Jan forteller at hun opplever landet som muslimskfiendtlig.

– De nekter jo kvinner med hijab ulike ting. Det gjør jo at man kanskje ikke føler seg så velkommen i landet, sier hun og legger til at flere i familien hennes har på hijab.

Jan oppfordrer synlige minoriteter, blant annet kvinner som bærer hijab, om å undersøke feriedestinasjoner før de bestiller billetter.

– Man må jo føle seg trygg når man er på ferie, sier hun.

En kvinne med hijab tar et bilde av et sitat av en politiker fra ytre høyre-partiet AfD, der det står «Slike mennesker må det selvfølgelig kvittes med». Foto: ADAM BERRY / AFP

UD: Oppfordrer varsomhet

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, er enig med Jan, og oppfordrer alle til sette seg inn i reiseinformasjon for landet de skal dra på ferie til.

– På generelt grunnlag oppfordres alle som reiser til utlandet, uavhengig av legning, bakgrunn, religion eller andre forhold, å vurdere egen sikkerhet og sette seg godt inn i lokale forhold dit de skal, sier.

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet forteller at norske borgere i utlandet som opplever en uønsket situasjon, kan i tillegg til lokalt politi, også kontakte nærmeste norske ambassade eller UDs døgnåpne operative senter. Foto: Utenriksdepartementet

Reiseråd opprettes når UD mener at norske borgere ikke bør dra til et land eller et område.

For tiden har UD reiseråd utstedt til mer enn 50 land.

Svendsen forteller også at under informasjon om «Lokale lover og sedvaner» for de ulike landene med reiseråd kan man finne informasjon om hva man bør være ekstra oppmerksom på.

Under Polen står det blant annet følgende:

«Sosial aksept av LHBTI-individer er likevel ikke like utbredt som i Norge. Nedsettende kommentarer om LHBTI-personer, trakassering og vold mot LHBTI-miljøer har økt de siste årene.»

Og under Ungarn:

«Voldskriminalitet mot personer med synlig ikke-lokal bakgrunn og mot LHBT+-personer kan forekomme.»

Svendsen forteller også at norske borgere i utlandet som opplever en uønsket situasjon, kan i tillegg til lokalt politi, også kontakte nærmeste norske ambassade eller UDs døgnåpne operative senter.

– Jeg blir jo bare mer bevisst på hvor jeg skal når jeg skal ut og reise, man blir jo bekymret når man hører at høyreekstreme partier gjør det bra i et land, forteller Habiba Jan til NRK. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Jan sier hun er heldig som selv aldri har opplevd uønsket situasjoner, men forteller at hun kjenner mange andre som har gjort det.

– Det gjelder spesielt kvinner som bruker hijab, eller folk av andre hudfarger enn hvit, forteller hun og legger til:

– De forteller at folk ser rart på dem eller stirrer.