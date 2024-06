De første prognosene for valget til Europaparlamentet er kunngjort. Dermed har man et bilde av hvordan sammensetningen i parlamentet vil bli.

Den viser at partisamarbeidet Det europeiske folkeparti (EPP) forblir størst i parlamentet. Prognosene viste i 22-tiden at de ligger an til å få 186 av de totalt 720 mandatene.

Men partisamarbeidene lengst til høyre, ECR og ID, får 130 mandater. I tillegg kommer stemmer til andre høyre-partier, som Alternativ for Tyskland (AfD), som står utenfor disse partisamarbeidene.

Prognosene er basert på tall fra 15 av EUs 27 medlemsland. Sammensetningen kan endre seg når nye tall kommer inn. Men én ting er klart: I EUs mest folkerike land, Tyskland og Frankrike, har ytre-høyre partiene gjort et brakvalg.

Nyvalg i Frankrike

I Frankrike danker Marine Le Pens parti Nasjonal samling ut president Emmanuel Macrons Renaissance-parti med god margin. Nasjonal samling får over 30 prosent oppslutning, rundt dobbelt så mye som Renaissance, skriver BBC.

Som følge av valgnederlaget kunngjorde Macron at han oppløser nasjonalforsamlingen og skriver ut nyvalg 30. juni.

Søndag kveld var demonstranter til stede utenfor Europaparlamentet i Brussel. De protesterte mot ytre-høyre. Foto: Simen Ekern

I Tyskland blir ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) nest størst, med 16,5 prosent oppslutning, ifølge målingene.

Alle partiene i forbundskansler Olaf Scholz sentrum-venstre-regjeringen går tilbake. Den største taperen er koalisjonspartiet De grønne, som får en nedgang på 8 prosentpoeng.

Hvem skal EU-borgerne stemme på? Ekspander/minimer faktaboks Valget til Europaparlamentet finner sted hvert femte år. I år foregår valget fra 6. til 9. juni. 720 representanter til europaparlamentet skal velges. De valgte representantene fordeles på partigrupper: De største er EPP (Det europeiske folkepartiet), som samler konservative sentrum/høyre-partier. Norske Høyre er assosiert medlem her, mens KrF har observatørstatus. S & D (Den progressive alliansen av sosialister og demokrater i Europaparlamentet) er den største sentrum/venstre-gruppen i parlamentet. De fleste partiene i gruppen er medlemmer av det europeiske sosialdemokratiske partiet (ESP), der det norske Arbeiderpartiet hører hjemme. Renew Europe (Forny Europa) er den liberale sentrums-gruppen, med representanter som den franske presidenten Emmanuel Macrons parti og den liberale partigrupperingen ALDE, der norske Venstre er medlem. De Grønne er gruppen som i hovedsak består av partier som er tilsluttet Det europeiske grønne partiet, der det norske Miljøpartiet De Grønne er medlemmer. Gruppen av europeiske konservative og reformister (ECR) er en nasjonalkonservativ høyre/ytre høyre-gruppering bestående av partiet ECR, som ledes av Italias statsminister Giorgia Meloni. Sverigedemokraterna, Sannfinnene, det polske Lov og rett-partiet og spanske Vox er blant gruppens andre medlemmer. Identitet og demokrati er en høyrepopulistisk/nasjonalpatriotisk/ytre høyre-partigruppe med franske Marine Le Pens Nasjonal Front som mest kjente medlem. Til gruppen hører også italienske Matteo Salvinis Lega og Dansk Folkeparti. Alternativ for Tyskland ble nylig ekskludert fra gruppen. Den forente europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre er venstre/ytre venstre-partigruppen i parlamentet, med medlemmer som danske Enhetslisten, greske Syriza og tyske Die Linke.

Mulighet for sentrum-flertall

Valget til EU parlamentet begynte torsdag. De endelige resultatene er først ventet natt til mandag.

På forhånd var det spådd at ytre-høyre-partier vil gjøre et ekstra godt valg, på bekostning av sentrumspartiene. Det var også ventet tilbakegang for de grønne partiene. Prognosene som kom søndag kveld bød ikke på store overraskelser.

Leder for det franske ytre-høyre partiet Nasjonal samling, Jordan Bardella, mener det må holdes nytt valg i Frankrike. Søndag talte han til partiets tilhengere. Foto: Lewis Joly / AP Leder for det franske ytre-høyre partiet Nasjonal samling, Jordan Bardella, mener det må holdes nytt valg i Frankrike. Søndag talte han til partiets tilhengere. Foto: Lewis Joly / AP

– På den ene siden ser vi en stor fremgang for ytre høyre. På den andre siden så kan vi kanskje se tendenser til at sentrum fortsatt holder, sier EU-ekspert Guri Rosén, førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Medlemmer til Europaparlamentet velges fra de politiske partiene i hvert enkelt EU-land. I Europaparlamentet kommer representanter som har felles politikk og verdisyn, sammen i ulike partisamarbeid, eller blokker.

Rosén forteller at EPP fortsatt kan få flertall hvis de slår seg sammen med andre partisamarbeid i sentrum.

Splittet over Putin

Samtidig har partiene ytterst til høyre slitt med å samarbeide med hverandre. Selv om de gjerne er skeptiske til frihandel og migrasjon, er fløyen også preget av store splittelser, forteller Rosén:

– Når vi snakker om de høyreradikale snakker vi gjerne om to forskjellige grupper. Det er ECR som er konservative, reformister og ikke fullt så radikale i mange spørsmål.

EU-forsker Guri Rosén mener sentrums‡samarbeidet i EU-parlamentet kan holde, tross fremgangen til høyrepartiene. Foto: Privat

Hun trekker frem at AfD nylig ble kastet ut av ID-gruppen etter at en representant kom med uttalelser om SS som ble tolket som støtte til nazismen.

Men det er særlig spørsmålet om støtte til Ukraina og innstillingen til Vladimir Putins Russland som er en kilde til uenighet.

«Første kyss», «Første gangen» og «Første valg». I år kunne tyske 16-åringer stemme for første gang. Foto: Zofia Paszkiewicz «Første kyss», «Første gangen» og «Første valg». I år kunne tyske 16-åringer stemme for første gang. Foto: Zofia Paszkiewicz

– Det er noen partier, særlig innenfor ID-gruppen, som har tettere bånd til Russland. Mens innenfor ECR-gruppen har flere vært tydelige på sin motstand mot Putin, sier Rosén.

350 millioner velgere

Valget er det nest største i verden, kun slått av valget i India. 350 millioner EU-borgere kan være med å stemme. Jo større befolkning et land har, jo flere parlamentsmedlemmer får de.

Dermed får de store landene Tyskland, Frankrike og Italia henholdsvis 96, 81 og 76 medlemmer, mens lille Malta ikke får flere enn 6.

Deltagelsen i EU-valgene har ikke alltid vært på topp. Ved forrige valg i 2019 var den på 50 prosent. Likevel var dette den høyeste valgdeltagelsen på over 20 år.

I år hadde Europaparlamentet mål om å øke andelen.