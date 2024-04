På den internasjonale dagen mot rasediskriminering la den antirasistiske organisasjonen Stopp hatprat flyers på busseter i Drammen.

Bakgrunnen for aksjonen er Drammen kommunes vedtak om å kun ta imot flyktninger fra Ukraina, som på tirsdag ble bestemt av Statsforvalteren i Oslo og Viken var ulovlig.

– En vellykket aksjon krever at man får oppmerksomhet og da må man provosere litt ved å sette ting på spissen, forteller Anna Oftedal, kampanjekoordinator i Stopp hatprat. Foto: Celine Johnsen Rønningen

– Vi la flyers på bussetene i Drammen for å fortelle at vedtaket om å kun ønske seg ukrainske flyktninger minner for mye om rasediskrimineringen i USA og Sør-Afrika på 1950-tallet.

Det sier Anna Oftedal, kampanjekoordinator i Stopp hatprat til NRK.

BUSSAKTIVISME: Rosa Parks ønsket ikke å gi opp setet sitt til en hvit mann. Hun var lei av å bli behandlet som en annenrangsborger.

På 1950-tallet var det en rekke lover i enkelte amerikanske sørstater som sørget for segregering av svarte og hvite amerikanere på offentlige steder, blant annet på busser.

Borgerrettighetsforkjemperen Rosa Parks ble verdenskjent da hun nektet å gi sitt sete i den «fargede» delen av bussen til fordel for en hvit mann som gjorde krav på setet da den «hvite» delen var full.

– Mange av oss i Stopp hatprat opplevde vedtaket som rasistisk. Vi vil få Drammen kommune til å reflektere over hvilke signaler dette sender til folk i Drammen med ikke-vestlig bakgrunn, sier hun.

Oftedal viser til at Helgheim forsvarer vedtaket med at Drammen har "en veldig høy andel ikke-vestlige innvandrere" og "har store integreringsproblemer".

– Hvorfor skal folk ønske å ta mer del i et samfunn, hvor de stadig får høre at de ikke er ønsket, spør Oftedal.

HVITT OMRÅDE: Et skilt fra Sør-Afrikas apartheid-periode som informerer at kun hvite folk kan oppholde seg i området. Foto: © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

Reagerer sterkt på aksjonen

Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen, frykter for kommunens omdømme som følge av den negative oppmerksomheten rundt flyktningvedtaket.

Han forteller NRK at han tar sterkt avstand fra aksjonen.

– Drammen er en raus og inkluderende by, forteller han.

– Den medieoppmerksomheten Drammen har fått, det er ikke noe vi ønsker, sier Drammensordføreren Kjell Arne Hermansen. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN

Ordføreren mener derfor at sammenligningen blir feil og at han er opptatt av at folk har et godt inntrykk av byen.

Han peker samtidig på at det er viktig at folk får ytre seg slik de ønsker, selv om han er uenig med ytringene som fremstilles.

Frps Helgheim: – Useriøs og tullete aksjon

Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet har måttet flere ganger forsvare vedtaket på vegne av flertallet i kommunestyret, som han sitter i.

Han mener at aksjonen til Stopp hatprat «forsøpler» debatten.

– Dette er en tullete og useriøs aksjon fra noen som åpenbart har lite å finne på, forteller Frp-politikeren til NRK.

Frps Jon Helgheim sier at aksjonen er useriøs og tullete. Han mener ikke at vedtaket kan sammenlignes med segregeringspolitikken i USA og Sør-Afrika. Foto: William Jobling / NRK

– Hva syns du om at de mener at vedtaket deres minner om apartheidpolitikken i Sør-Afrika og segregeringslovene i USA?

– Det er helt utrolig at noen klarer å lage så mye støy fordi vi ønsker å hjelpe krigsflyktninger fra våre nærområder. Disse folka bør legge bort sitt ekstreme fokus på hudfarge, sier Helgheim.

Ønsket å provosere

Oftedal i Stopp hatprat peker på at de mener at vedtaket minner dem om segregeringspolitikken i USA og Sør-Afrika, og at det selvfølgelig ikke er helt likt.

– En vellykket aksjon krever at man får oppmerksomhet og da må man provosere litt ved å sette ting på spissen.

MEME I INNLEGG OM AKSJONEN: – Vi la flyers på bussetene i Drammen for å fortelle at vedtaket om å kun ønske seg ukrainske flyktninger minner for mye om rasediskrimineringen i USA og Sør-Afrika på 1950-tallet. Foto: Stopp hatprat

– Hva tenker du om at Helgheim mener at dette er useriøst?

– Statsforvalteren har jo konkludert med at vedtaket er ugyldig og at den strider med diskrimineringsforbudet i Grunnloven. Så vi er ikke helt på jordet med sammenligningen vår, forteller hun.

