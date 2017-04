Dømt for gruppevoldtekt i Kongsberg

Voldtekten anses som grov fordi den er begått av flere i fellesskap, heter det i dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett.

Kvinnen, som er i begynnelsen av 20-årene, var ute av stand til å motsatte seg handlingen på grunn av beruselse, mener retten.

De tre tiltalte, som er asylsøkere som bodde i Kongsberg, er nå dømt for grov voldtekt av kvinnen som var på vei hjem fra jazzfestivalen i Kongsberg natt til 7. juli i fjor. Kvinnen har forklart at hun ble trukket inn i en bolig og voldtatt.

«De tiltalte tok fornærmede på rundgang. De hadde samleie med henne etter tur», heter det i dommen.

Tok bilder av kvinnen

To av dem har erkjent straffskyld for å ha voldtatt kvinnen og er dømt til henholdsvis fire år og ni måneder og fem år i fengsel.

Politiet på åstedet. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Den tredje, en 19-åring som hevder det var frivillig fra kvinnens side, er dømt til seks års fengsel. Retten mener det var han som dro kvinnen inn i huset i Kongsberg, og at det er skjerpende at han tok bilder av fornærmede. Ett av bildene viser overgrep, og spredningsrisikoen er et skjerpende moment, står det i dommen.

Mannen kommer til å anke, opplyser hans forsvarer, advokat André Gauslaa Kirkholm, til NRK.

Advokat Mette-Julie Sundby, som forsvarer han som ble dømt til fem års fengsel, sier hennes klient vil anke spørsmålet om straffeutmåling og aldersvurdering.

I retten kom det fram at han har fått innvilget opphold i Norge av Utlendingsdirektoratet (UDI), som mener han er mindreårig. Påtalemyndigheten mener imidlertid at han er over 18, og har nå fått støtte av domstolen.

Advokat Ole-Håkon Ellingsen, forsvareren til 19-åringen som har fått den mildeste straffen, sier hans klient tar betenkningstid over hvorvidt han vil anke.

400.000 kroner i oppreisning

«Det er bevist ut over rimelig tvil at de tiltalte har vært sammen om handlingen og at de har tilskyndet hverandre i gjerningen», heter det i dommen fra Kongsberg og Eiker tingrett.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten la ned påstand om fire år og ni måneder, fem år og seks år i fengsel for de tiltalte under rettssaken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I retten forklarte kvinnen at hun slet med å huske detaljer. Hun fortalte at hun gråt mye, og at hun ikke å turte å gjøre motstand da hun ble trukket inn i boligen og voldtatt.

«Fornærmedes opplevelse av handlingene understøttes at dette var en fellesskapsvoldtekt. Hun hørte flere snakke sammen, hun var handlingslammet på grunn av beruselse og redsel og visste ikke hvor mange som sto for tur», står det i dommen.

De tre er dømt til å betale kvinnen til sammen 400.000 kroner i oppreisning. Mennene har sittet varetektsfengslet siden de ble pågrepet 8. juli og har i dommen fått et varetektsfradrag på 270 dager hver.

To av dem er også dømt for å ha røykt hasj kvelden før voldtekten.