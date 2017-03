Ber om opptil seks års fengsel for gjengvoldtekt

De tre tiltalte voldtok kvinnen i begynnelsen av 20-årene én etter én på samme rom, mener påtalemyndigheten.

– De har godtatt hverandres overgrep og tilskyndet hverandre. To ventet nærmest på tur, sa aktor i saken, statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten, i sin prosedyre i Kongsberg og Eiker tingrett i dag.

Statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kvinnen var ute av stand til å motsatte seg handlingen på grunn av beruselse, mener aktor.

De tre mennene er tiltalt for å for å ha gruppevoldtatt en kvinne som var på vei hjem fra jazzfestivalen i Kongsberg natt til 7. juli i fjor. Kvinnen har forklart at hun ble trukket inn i en bolig og voldtatt.

​Voldtekten anses som grov fordi den er begått av flere i fellesskap, heter det i tiltalen.

Vil be om ungdomsstraff

De tre tiltalte er asylsøkere som bodde i Kongsberg. To av dem har erkjent straffskyld, mens den tredje hevder det var frivillig fra kvinnens side.

Aktor ba om at de to som har erkjent skyld, blir dømt til henholdsvis fire år og ni måneder og fem år i fengsel. Mannen som hevder det var frivillig fra kvinnens side, bes dømmes til seks års fengsel.

Retten skal også ta stilling til alderen til ene tiltalte. Han har oppgitt at han er 17 år gammel, 16 på gjerningstidspunktet. Hans forsvarer, advokat Mette-Julie Sundby, vil be om at han blir idømt ungdomsstraff.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at tiltalte, som har fått innvilget opphold i Norge, er over 18 år, og aktor ber om at han blir dømt til fem år i fengsel.

Fått kritikk

Påtalemyndigheten har brukt lege Jens Grøgaard til å foreta en aldersvurdering av tiltalte. Legen, som vurderte asylsøkeres alder for Utlendingsdirektoratet (UDI), har fått kritikk fra Rådet for legeetikk for alderstestene.

Politiet sikrer åstedet hvor voldtekten skal ha skjedd i Kongsberg. Foto: Ingar Andreassen / NRK

Legen mener i denne saken at tiltalte er 22 år gammel, men har konkludert med at han er «over 18» for å ta høyde for avvik.

Alderstesten alene er ikke avgjørende for påtalemyndigheten, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

– Tiltalte har selv forklart at fødselsdatoen hans ikke er riktig. Han har forklart at faren har registrert feil for at han ikke skulle måtte avtjene militærtjeneste. Han har også en Facebook-konto hvor det står at han er født i 1997, sa Wennersten.

– Jeg så ingen utvei

Da kvinnen forklarte seg i retten tirsdag forrige uke, sa hun at hun ble stoppet av en av de tiltalte da hun gikk hjem fra byen.

Kvinnen forklarte at han holdt henne fast, dro henne inn i leiligheten, og at hun ikke turte å gjøre motstand.

– Jeg tenkte jeg at jeg aldri kom til å komme meg ut, jeg så ingen utvei.