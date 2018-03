DNT: – Å hilse er en viktig del av å være på tur

– Det er kutyme det å hilse når man går på ski. Men det har blitt mindre hilsing.

Torbjørn Børre Larsen sier han alltid hilser på folk han møter i skiløypa. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Det forteller Torbjørn Børre Larsen. Vi er i skiløypene ved Eiksetra i Lier. Stort sett alle vi snakker med forteller at de hilser på andre i marka, men de har også en oppfatning av at det har blitt mindre hilsing.

– Vi håper jo ikke kulturen er i ferd med å forvitre. Vi syntes det er en viktig del av det å være på tur, forteller Johan Fegri fra Turistforeningen i Drammen.

Han har den samme oppfatningen som skiløperne, og har tenkt på hva det kan skyldes.

Johan Fegri fra Den Norske Turistforening i Drammen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg tror det har litt med at det er veldig mange folk som er ute. Det er populært å komme seg ut på både korte og lange turer. Og da er det kanskje ikke så naturlig lenger, sier Fegri.

Vil beholde tradisjonen

– Når jeg er et stykke inn på fjellet eller ute i marka, så hilser jeg. Det er jeg opplært til, forteller Sigrid Dyrnes.

– Stort sett så hilser jeg, men noen ganger møter du noen som du ser at ikke er så opptatt av å hilse. Da presser jeg meg ikke på, sier Eli Kvarme.

Sigrid Dyrnes forteller at hun er opplært til å hilse på folk i naturen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Interessen for friluftsliv blir stadig større. Det er flere som tar i bruk skog, mark og fjell. Men alle er ikke lenger opplært til at dette er tradisjonen når man treffes i naturen. Slik har det alltid vært, og bør forbli, mener Turistforeningen.

– Vi oppfordrer jo flest mulig til å komme seg ut på tur. Det er jo en ny generasjon, så det er nok et lite generasjonsskifte her også. Det er jo derfor vi tar opp dette, for å få den nye generasjonen til å fortsette med denne tradisjonen, forteller Fegri.

Et lite smil er nok

De NRK spør i skiløypene rundt Eiksetra forteller at de for eksempel sier «Hei», «Fint å gå på ski i dag», «Ha en fin dag» eller bare «Morn».

Eli Kvarme tror årsaken kan være at det er flere folk i marka. Og at de som er opptatt av å trene, kanskje ikke er like opptatt av å hilse. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Turistforeningen forteller at det noen ganger er nok med et smil.

– Når skal man begynne å hilse? Det må man nesten føle litt på selv. Når man møtes så ser man hverandre i øynene og da er det vel fort gjort å hive ut en liten hilsen, sier Fegri.

– Ja, hvordan skal man hilse?

– Noen har foreslått «Morn», noen sier «Hei» eller gir bare et lite nikk. Det er vel en bekreftelse på at man har sett hverandre og møttes. Det holder med et smil.