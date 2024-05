Disse togrutene blir stengt i sommer

Pendlerne har de siste ukene blitt vant til lange køer rundt Oslo, etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltet.

I rushtida starter køene raskere enn tidligere.

Til sommeren må reisende regne med nye køer, men da ved jernbanestasjonene, mens de venter på buss for tog.

Se oversikt over strekningene som rammes litt lenger ned i saken.

Alternativ togtransport

– Vi bygger og moderniserer jernbanen for å gi pendlere og reisende et bedre transporttilbud, sier Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon.

Det er ikke uvanlig med buss for tog på flere av disse strekningene i ferieperioder.

Både Vy, Go-Ahead og Flytoget organiserer alternativ transport for sine tog som kjører på strekningene som er stengt.

Husk dette når det er buss for tog i sommer Ekspander/minimer faktaboks Bane Nor har følgende tips til reisende som blir berørt av de stengte strekningene: Planlegg reisen din i appene eller på nettsidene til togselskapene eller Entur.

Bussen kan bruke andre stoppesteder enn det toget gjør.

Avgangs- og ankomsttider kan være annerledes enn du er vant til.

Reisen kan ta lengre tid med buss og det tar tid å bytte mellom buss og tog.

Det kjøres sommerruter på flere strekninger.

Kjøp billett før du går om bord.

Ta med en flaske vann om det er varmt.

Lover god skilting

Området rundt elva i Drammen sentrum har lenge vært en stor arbeidsplass. Samtidig som den nye Bybrua bygges, drives det stort arbeid på togstasjonen. Tre nye spor skal ferdigstilles og tas i bruk fra slutten av juli. Da rives de tre siste sporene, slik at de også blir nye.

På Oslo S vil bussene gå fra Trelastgata ved jernbanespor 19. På andre togstasjoner er bussholdeplassene merket med gult.

– Vi skal skilte godt, så se etter de gule skiltene. På de store stasjonene har togselskapene kundeveiledere på plass for å bistå de reisende, sier Hansen.

Det var mye buss for tog på Østlandet også i fjor sommer. Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Drammensområdet:

Fra 29. juni til og med 14. juli mellom Brakerøya og Sande

Fra 15. juli til og med 28. juli mellom Brakerøya og Stokke

Fra 29. juni til og med 28. juli mellom Brakerøya og Mjøndalen

Påvirker linjene F5 (Sørtoget), FLY1, F4 (Bergensbanen), R12, R13, RE10 og RE11

Oslo S – Lillestrøm:

Fra 29. juni til og med 21. juli på Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm

Påvirker linje L1

Oslo S – Ski (Østfoldbanen):

Fra 22. juli til og med 4. august på Østfoldbanen mellom Oslo S og Ski

Påvirker linje L2

Gjøvikbanen:

Fra 27. juli til og med 28. juli mellom Roa og Gjøvik

Fra 29. juli til og med 23. august mellom Oslo S og Gjøvik

Påvirker linjene RE30 og R31

Spikkestadbanen:

Fra 29. juli til og med 18. august mellom Heggedal og Spikkestad

Påvirker linje L1

Hovedbanen:

Fra 17. august til og med 18. august mellom Kløfta og Dal

Fra 19. august til og med 21. august mellom Jessheim og Dal

Påvirker linje R13

På noen av strekningene kommer togene til å kjøre med redusert hastighet de første dagene etter at skinnene er klare igjen. Sporene må stabiliseres før de kan kjøre med full hastighet igjen.

Stenger deler av Oslo sentrum

Samtidig som togene står begynner Statens vegvesen på et stort prosjekt i Oslo sentrum.

1. juli blir Ring 1 stengt mellom St. Olavs gate og Oslo Spektrum. Ikke bare for sommeren – men i tre år.

Hammersborgtunnelen skal senkes åtte meter som del av terrorsikring av regjeringskvartalet og Vaterlandtunnelen skal oppgraderes. Bilister oppfordres til å bytte ut bil med kollektivtransport, sykkel og gange.

– Vi velger å stenge Ring 1 når trafikken er lav og det er mindre trykk på kollektivtrafikken. På den måten vil vi legge til rette for en mykere overgang til nytt trafikkmønster og nye ruter for kollektivtrafikken, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.