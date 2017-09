Borteseier for Strømsgodset

Stabæk tapte 0-2 for Strømsgodset på hjemmebane i Eliteserien i fotball for menn lørdag. Marcus Pedersen sendte Strømsgodset i føringen etter 21 minutter. Målet gjør at SIF-spissen har fem fulltreffere denne sesongen. Eirik Ulland Andersen fant nettmaskene noen minutter ut i andre omgang.