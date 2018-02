Bonde omkom i klemulykke

Politiet melder om ulykken torsdag formiddag.

– En gårdbruker fra Ringerike holdt på med arbeid på gården sin og ble utsatt for en klemskade, forteller operasjonsleder i politiet, Stig Væråmoen, til NRK.

Ulykken skjedde ifølge politiet sent onsdag kveld. Mannen ble funnet av sin kone etter at ulykken hadde skjedd.

– Det var under arbeid inne på gården noe falt ned. Det har gjort at han fikk en tyngre gjenstand over seg, sier Væråmoen.

Har varslet Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykken.

– Arbeidstilsynet vil nok ta en tur ut dit for å kikke på det. Det har de rutiner på i alle arbeidsulykker, sier Væråmoen.