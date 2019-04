Bil satte seg fast midt på vidda

Nina Erdahl Andresen hadde gått nesten tre kilometer innover fjellet ved Leveld i Hallingdal, da hun støtte på en noe uvanlig skiløper, nemlig en bil.

Nina Erdahl Andresen møtte den russiske kvinnen midt inne på vidda. Foto: Privat

En russisk kvinne hadde fulgt navigasjonen mot Hemsedal på GPS, og blitt geleidet inn på en skiløype.

– Etter en stund hadde hun forstått at dette ikke kunne være riktig, og forsøkt å snu bilen. Da kom hun utenfor løypa og satte seg fast i løssnø og lyng, forteller Andresen.

Snøskutere som vanligvis frakter hyttefolk og bagasje måtte denne onsdagen i påskeuka trekke kvinnens bil opp av grøfta. Forbipasserende skiløpere bidro også, og til slutt fikk redningsmannskapet på ti bilen opp i løypa.

– Hun kjørte så i skiløypa hele veien tilbake, og kom seg ut på en ordentlig vei, sier Andresen.

På sommertid går det en privat grusvei fra Ål til Hemsedal, men på vinteren er denne veien stengt for trafikk, og det legges i stedet skiløyper. Det er trolig forklaringen på hvorfor kvinnen ble vist vei innover vidda.

Skutere kom også til unnsetning, og trakk bilen opp av grøfta. Etter en halvtimes tid var kvinnen og bilen på vei ned til bygda og trolig mot Hemsedal. Foto: Nina Erdahl Andresen

Samme skjedde for fem år siden

Hytteeier og nabo til skiløypa, Kåre Myro, så hele seansen fra hytta si. Han forteller at det ikke er første gang dette skjer ved Leveldåsen hytteområde.

I påsken for nøyaktig fem år siden kom en kinesisk familie kjørende, på vei til påskeferie, i skiløypa. De hadde også fulgt navigasjoner fra GPS.

– Det heldige er jo at dette skjer i påsken. Da er det folk på hyttene i nærheten og skiløpere i sporet, så vi får hjulpet bilene ut av løypa, sier Myro.

Hytteeieren forteller at det ikke er spesielt godt merket der veien munner ut i en skiløype, og foreslår at det bør settes opp skilt og stikker.

Endringer må meldes fra om

Grunnen til at slike bomturer stadig skjer kan være flere ting. Ifølge Sveinung Engeland, kommunikasjonsdirektør i Kartverket, kan det skyldes at GPS-leverandøren ikke har tatt i bruk de nyste kartene eller at GPS-en ikke er oppdatert.

Sveinung Engeland, kommunikasjonsdirektør i Kartverket. Foto: Kartverket

I noen tilfeller kan det også være selve kartet som ikke er oppdatert med nyeste data.

– Derfor må kommuner alltid melde fra til oss i Kartverket når veier stenges, og som i dette tilfellet kun er sesongåpne, forteller Engeland.

Folk flest kan også legge inn feil og mangler på veier på Kartverkets nettsider.

NRK har ikke lykkes i å få kontakt med sjåføren av bilen. Kvinnen er tilsynelatende i et område uten dekning, forhåpentligvis Hemsedal.