Avhørene avsluttet

Avhørene av 19-åringen som er siktet for forsøk på forsettlig drap på en 16 år gammel jente på St. Hallvard skole i Lier, er avsluttet for i kveld. Politiet vil be om fire uker i varetekt når 19-åringen tirsdag fremstilles for varetektsfengsling.