– Uaktuelt med pappvinforbud

Et forbud mot kartongvin i store forpakninger kan redde 30 liv i året, ifølge Helsedirektoratet. Derfor har de foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet at de bør vurdere å begrense eller avskaffe treliters pappvin.

– De må gjerne mene det, men det er ikke aktuelt for oss, sier Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) som etter planen skal legge frem en ny folkehelsemelding før påske.

Der vil det ikke stå noe om et pappvinforbud, ifølge Michaelsen. Hun vil altså ikke høre på ekspertenes råd om at et forbud vil kunne begrense alkoholforbruket, og dermed også bedre folkehelsa.

– Vi setter inn støtet aller mest med gode kampanjer og informasjon for å bygge de rette holdningene. I den nye plattformen styrker vi også rusmiddelundervisningen. Vi er opptatt av at folk der ute skal få nok kunnskap til å ta de rette valgene.

Folk har en tendens til å konsumere mer av en stor kartongvin enn av en mindre flaske, skriver Helsedirektoratet i rapporten: «Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen» som de har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Knut Brendhagen / NRK

KrF-byråd positiv

Høyre er skjønt enige med Folkehelseministeren.

– Dette går så langt at det tipper over i formynderstaten, og det tror jeg gjør at folk ikke lenger har tillit til systemet hvis vi innfører denne type regler, sier helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland.

Hos regjeringspartner KrF har de ikke rukket å velge en ny talsperson i helse- og omsorgskomiteen etter at Olaug Bollestad ble utnevnt som ny landbruksminister. Sentralt i KrF vil ingen kommentere et eventuelt pappvinforbud. Men, Rebekka Ljosland, KrF-byråd for helse og omsorg i Bergen, mener dette er et forslag regjeringen absolutt bør vurdere å gjøre noe med.

Rebekka Ljosland, KrF-byråd for helse og omsorg i Bergen Foto: Sølve Rydland / NRK

– Selv om de fleste drikker med måte, så bør vi også lytte til de faglige rådene for at enda flere skal kunne ha kontroll og for at hele befolkningen kan redusere alkoholforbruket, sier Ljosland.

– Dersom man har en vinkartong stående på kjøkkenet så er sjansen større for at man drikker mer enn om man har en flaske.

– Modig

I rapporten «Ti tiltak for å redusere sykdomsbyrden og bedre folkehelsen», anbefaler også Helsedirektoratet å øke prisen på alkohol og å avvikle taxfree-ordningen. De tiltakene har Vinmonopolet større tro på.

Kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet. Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Hvis man ønsker å redusere alkoholkonsumet i Norge, finnes det nok langt mer virkningsfulle verktøy enn å forby pappvin. Vi tror for eksempel at en reduksjon i tollfri innreisekvote til landet ville hatt mye mer gunstig effekt på folkehelsa, i form av betydelig redusert grensehandel og taxfree-salg, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hos Rusfeltets samarbeidsorgan Actis setter de derimot pris på forslaget.

– Vi er glad for at Helsedirektoratet er så modige at de peker på pappvinen. Jeg mener vi må se på helsegevinsten av å hjelpe folk til å gjøre bedre valg, sier generalsekretær Pernille Huseby.