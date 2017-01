Svært glatte veier har skapt store problemer for mange bilister i Sør-Norge denne uken. Tirsdag førte det glatte føre til kjedekollisjon på E18 og «gåsemorkjøring» på E6.

Også mange busser slet på det glatte føret. Noe av årsaken til at de hadde problemer, var fordi de kjørte uten kjetting, mener politiet.

Men ifølge redningstjenesten Falck finnes det ingen gode alternativer på slikt føre.

– I går var veiene som skøytebaner. Kjetting kan i verste fall bli som meier og man mister den effekten man skal ha, sier Tommy Utakleiv i Falck.

– At bussene står en time eller to fordi at det er ekstremt glatt, er det beste alternativet. Folks liv og helse er det viktigste.

– Ble verre

Nettbuss Drammen forsøkte kjetting på én av sine busser i går, forteller avdelingsleder Terje Njaastad.

Avdelingsleder Terje Njaastad hos Nettbuss i Drammen. Foto: Nettbuss

– Men det ble bare verre. Kjetting fungerte ikke på bussene våre med det føret som var i går. Det er et bra hjelpemiddel på litt gammeldags vinterføre, men sånn som det var i går, med svart asfalt og to millimeter frossen oppå, da fungerer ikke kjetting, sier han til NRK.

Selskapet besluttet at bussene ikke skulle kjøre videre før det var blitt saltet.

– Sikkerheten er alltid det viktigste. Det var ikke vanlig underkjølt regn, det var verre enn det. Da er det bedre at bussene stopper enn at vi tar sjanser, fastslår han.

Vanskelig

Også Viking sier at det er vanskelig å finne gode alternativer for hvordan man kan kjøre når det er underkjølt regn.

– Kjetting fungerer kjempebra på tykk og fast is, men når det er en tynn hinne av is og vann på veien, gjør det at piggene på kjettingen ikke har noe å bite seg i. Det er et føre man er hjelpeløs på, sier nettverksansvarlig Svein Setrom til NRK.

Ekstremt føre og underkjølt regn er noe vi må venne oss til, mener han.

Bussene på Bragernes torg sto i kø mens det ble saltet på veiene. Foto: Ingar Andreasssen

– Stopp og ta en kopp med kaffe

Utakleiv hos Falck mener bilister har lite å ute på veien å gjøre når føret er slikt det var i går.

– Hvis man ikke absolutt må ut på veien, bør man la bilen stå de timene slik kjøreforholdene var i går, sier han.

– Vi var vitne til ganske mange ulykker i går som kunne vært unngått om man hadde latt bilen stå en time eller to og latt Vegvesenet gjøre jobben sin.

Anbefalingen til Utakleiv er klar:

– Det beste er å stoppe et sted og ta en kopp med kaffe og roe ned, når det er slike kjøreforhold som det var i går.