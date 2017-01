Ekstremt glatt – politiet drev «gåsemorkjøring»

​​– Å stenge eller ikke stenge E6, det er et valg mellom pest og kolera. Hvis vi stenger veien, går trafikken ut på småveiene, og der er det like glatt. Da er det større fare for myke trafikanter. Så vi vet ikke om vi tør å stenge europaveien, sier operasjonsleder Børge Løge i Øst politidistrikt til NTB ved 17-tiden tirsdag.

– Det vi nå vurderer, er å snevre inn trafikken på E6 til ett felt i sørgående retning, der det er mest trafikk. Det er avsindig glatt, sier Løge.

Dennis Storhøi står i kø på E6, og forteller nå at trafikken knapt beveger seg fremover.

Det er underkjølt regn som gjør at det er svært glatt over store deler av landet. Politiet melder om 15 rapporterte ulykker mellom Ås og Moss.

Innfører «gåsemorkjøring»

I RO: Denne lastebilen kjører ikke videre før det er strødd. Foto: Tipser

Foreløpig er situasjonen svært uoversiktlig, og det er vanskelig å si hvor mange ulykker det har vært på Østlandet og om noen eventuelt er skadet.

Politiet gjør noe helt spesielt i området. Flere politipatruljer på E6 bedrev det operasjonslederen kaller «gåsemorkjøring».

– Patruljene legger seg med blålys foran køer med biler og kjører sakte, forteller Løge.

Også Statens vegvesen er ute og driver denne formen for kolonnekjøring.

– Bilene ligger strødd

Flere NRK har snakket med forteller om fullstendig kaos.

– Bilene ligger strødd. De har kjørt i hverandre og i grøfta. Det er helt kokko, sier Eskil Gudim til NRK.

Han har tirsdag ettermiddag kjørt E6 forbi Moss og mot Vestby.

Dette er et av områdene politiet advarer mot.

– Det er MEGET glatt på flere av veiene. Per nå er det flere trafikkulykker på E6, skriver politiet i Follo på Twitter.

– Som isen på Bislett i gamle dager

FAST: Bussen står bom fast. – Det er så glatt at jeg nesten ikke klarer å gå på veien selv, sier tipsere som har tatt bildet. Foto: Tipser

Også Frode Olsvik som kjører i det samme området kan skrive under på at det er glatt.

– Det er glattere enn skøyteisen på Bislett i gamle dager. Det har smelt alle veier. At jeg ikke har bulket ennå, det er ikke mitt verk, men høyere makter, sier Olsvik.

I går sendte Meteorologisk institutt ut OBS-varsel fordi de forutså at slike kjøreforhold kunne oppstå. Olsvik forteller tirsdag ettermiddag at det regner i området. Vannet fryser når det treffer den kalde bakken, og gjør at det blir svært glatt.

Det glatte været gjør at det som kan krype og gå av salte- og strømannskaper er ute. Det forteller Morten Ravneng ved Alarmbrann Øst.

– Det ligger biler over alt. I alle fall E6 fra bomstasjonen og innover. Vi er også på vei til en lastebil som har dratt av veien og dratt med seg en strømledning, sier Ravneng.