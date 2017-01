Slik var kaoskvelden på veiene

– På et tidspunkt kunne bussene begynne å skli når de sto stille. Da må vi bare vente til det blir strødd og saltet, forteller administrerende direktør Birger Ljunggren i Nettbuss i Østfold.

Han har ikke tall på hvor mange busser under hans vinger som måtte stoppe opp og vente på strøbilen i dag, men det er mange.

De måtte ringe foreldre og fortelle at de ikke klarte å få barn hjem fra skolen, og i Skiptvet ble en buss stående på tvers i veien.

STOPP: Bussen i Skiptvet skled av veien og ble stående lenge før den ble berget. Foto: Tipser

Problemene for bussene føyer seg inn i en svært kaotisk kveld på veiene.

Sendte OBS-varsel tirsdag

Rundt lunsjtider mandag forutså meteorologene hva som kunne skje. Regn og minusgrader betyr underkjølt regn.

– Vi trodde hovedtyngden var over Telemark og Agder, og at det ville bli lite nedbør over det sentrale Østlandet. Likevel sendte vi ut OBS-varsel for et stort område, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt.

Det skulle vise seg at det ble mer regn og over et større område enn forventet.

– Vi trodde det skulle komme vesentlig mindre nedbør. Det har vært mer omfattende underkjølt regn enn det bruker å være, sier Bentsen.

Bilberger: – Ekstremt

Litt etter klokken 14 smalt det – i ordets rette forstand. Først smalt det i Vestfold, så i Østfold.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men de vanskelige kjøreforholdene har ført til oppsiktsvekkende mange utforkjøringer.

Det har stått nærmest stille på trafikken på E6. Det har vært kjedekollisjon på E18, og det er stor pågang til legevakta i Oslo fra folk som har falt.

Det har gitt enormt mye å gjøre for bilbergerne.

– Det er helt kaos. Alt som kan gå galt går galt i dag, forteller Morten Høkaas som koordinerer bilbergingen for Martinussen Bilservice i Spydeberg.

KØ: Det ble tidivs enorme køer på E6 tirsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han har jobbet som bilberger 18 år, og har opplevd kaotiske tilstander tidligere. Likevel beskriver dette som «ekstremt».

– Folk tør ikke å gå ut av bilene en gang. Noen steder har vi ventet med å dra dem opp, for de kommer seg uansett ikke videre, sier Høkaas.

Rullestolbruker skled inn i bil

Moss er et av stedene som har merket glatta.

I tillegg til trafikkuhell, melder politiet på Twitter at en rullestolbruker har sklidd inn i en bil.

Det ble kø fordi ingen kom seg opp en bratt bakke ved jernbanestasjonen.

Både politiet og vegvesenet vurderte lenge å stenge E6, men endte i stedet opp med å drive «gåsemorkjøring».

Ved 21-tiden melder Statens vegvesen at det nå er fri ferdsel, med unntak av mellom Sonsveien og Vestby.

Der er det bilberging.