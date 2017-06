17-åring døde

17-åringen som i pinsehelgen ble innlagt på Ullevål universitetssykehus døde mandag ettermiddag. To unge gutter i Drammen er fremdeles siktet for vold. Jourhavende jurist ved Drammen politistasjon, Vibeke Martins, sier til NRK at de må avvente obduksjonen for å få avklart dødsårsaken. Politiet tror han også kan ha tatt narkotika før han gikk inn i koma.