To doser holder for meg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens vi håndterer en ny smittebølge og mutasjon med en tredje vaksinedose til alle over 18 år, så venter millioner av mennesker på sin første dose.

Jeg er en 18-åring som er vaksinert med to doser, men jeg ønsker ikke en tredje dose.

Jeg er enormt takknemlig for at mine besteforeldre allerede har fått en oppfriskningsdose fordi jeg vet at de trenger det. Noen som ikke trenger tre doser foreløpig, er jeg og alle mine friske jevnaldrende.

De som derimot trenger dette er eldre, syke og alle de millioner av mennesker som ikke har fått sin første dose enda. Hvorfor? Fordi de bor i et land som ikke har råd til å betale for vaksiner til befolkningen.

For at pandemien skal ta slutt må løsningen inkludere hele verden.

Koronapandemien har rammet verdens land ulikt, men den ujevne fordelingen av vaksinene har økt forskjellene enormt.

Africa CDC, et folkehelsebyrå i Den afrikanske union rapporterer om at i underkant av 9 prosent av hele befolkningen i Afrika er fullvaksinert. Det er skremmende lite i forhold til hvor mange millioner mennesker som bor på kontinentet.

Alle vet at koronapandemien er verdensomspennende. For at pandemien skal ta slutt må løsningen inkludere hele verden. Hvorfor tror vi da at vi kan kjøpe majoriteten av vaksinedosene til oss selv?

Pandemien har vart gjennom hele mitt løp på videregående skole. Gang på gang har jeg og alle norske ungdommer blitt sendt hjem fra skolen og fått fritiden vår kraftig begrenset. Nå er vi her igjen på grunn av en mutasjon vi foreløpig vet lite om.

Den ujevne fordelingen av vaksinene har økt forskjellene enormt.

Det vi med sikkerhet kan si, er at omikron-varianten har oppstått i et område der vaksinedekningen ikke er god nok. Uansett hvor mange vaksinedoser vi setter her i Norge, vil det ikke stoppe koronaviruset fra å mutere der det er liten, eller ingen vaksinedekning.

Vi er naive i møtet med problemet. Pandemien er ikke over før den er over i alle land. For å slippe enda en nedstengning må vaksinene brukes der de faktisk trengs. At legemiddelfirmaene prioriterer utvikling av vaksiner for friske barn i rike land, istedenfor flere vaksiner til befolkningen i u-land er flere skritt i feil retning.

Nå som oppfriskningsdose allerede er godkjent helt ned til 18 år er det urealistisk å ønske seg at vaksinedosene som skal brukes som en tredje dose til sånne som meg, heller blir sendt til Afrika.

For å slippe enda en nedstengning må vaksinene brukes der de faktisk trengs.

Men jeg ønsker at vi våkner opp fra den egoistiske mentaliteten som har ført til at vaksinene ikke oppnår sin fulle effekt. La oss i hvert fall starte med å snakke om løsningen på pandemien som en dugnad for hele verden, ikke noe vi kan løse med x antall vaksinedoser til oss selv.

Jeg er klar over at grunnen til skjevfordelingen er sammensatt. Det finnes utfordringer med sending og oppbevaring av vaksinedoser som gjør at det ikke «bare» er å sende ekstra doser til Afrika.

Skal det virkelig være sånn at vi har en overflod av vaksinedoser her i Norge mens Tanzania har nok vaksiner til 3,17 prosent av befolkningen?

Enhver som har en realistisk oppfatning av koronapandemien skjønner at det enorme forspranget vårt må begrenses dramatisk.

Først når vaksinedekningen blir bedre i alle verdens land kan vi se enden på pandemien.