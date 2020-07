Ta fortauet tilbake

Der jeg bor i Oslo, ligger det et omsorgshjem et kvartal unna.

Hver dag kommer det folk ut derifra, noen med gåstoler og krykker.

De skal over i Slottsparken, men må bruke tid gjennom en hinderløype av elektriske sparkesykler på fortauene.

Blindeforbundet har fortvilt over disse elsparkesyklene i lang tid, men protestene blir ikke hørt.

Eldre sier at de kvier seg for å gå ut. De er redde for å bli kjørt ned.

Funksjonshemmede kommer ikke fram på fortauene.

I snart to år har vi kunnet lese avisartikler om folk som er blitt påkjørt og synssvake som har snublet over dem og forslått seg.

De vil ikke gå ut i veibanen for å komme forbi elsparkesyklene som ligger på fortauet.

Selv ble jeg nesten kjørt ned, bakfra, av en som kom i stor fart. Hun som kjørte, ble like redd. Hun prøvde å komme forbi, helt ute på kanten av fortauet. Da hun skulle rundt meg, traff hun armen min.

Jeg tenkte på 19-åringen som fikk ødelagt armen på samme måte, og ble nok litt sur gubbe i det øyeblikket.

Om vi må, samler vi inn villparkerte elsparkesykler og leverer dem på kommunens inntauingstomt.

Dette er el-stå-mopeder, som jeg kaller dem, ikke sparkesykler. Hva gjør de på fortauene våre?

Nylig startet jeg en Facebook-gruppe for å få dem fjernet fra fortauene. Den vokser kjapt. Det er tydelig at frustrasjonen er stor.

I tillegg til å ligge strødd utover fortau og gangveier, kjøres disse også i full fart. De er blitt tyngre, og kan nå 20 kilometer i timen.

Det er seks meter i sekundet!

Blir du truffet, kan du få en stygg skade. Regelverket sier at dersom du bruker sykkel på fortau eller gangvei, skal du bevege deg i gåfart. Men det respekteres ikke, og håndheves ikke.

I tillegg settes elståmopedene slik at det må ha gått sport i å gjøre det vanskeligst mulig for andre å komme fram til fots.

Inne på Facebook-gruppen deler vi utrolige bilder som vi ikke har arrangert. Men vi har alle sett disse ligge strødd omkring i byen.

Det er ikke bare brukere som synder. Utleierne setter dem også ut på de merkeligste steder, slik at fortau innsnevres.

I Bogstadveien i Oslo har et selskap prestert å innsnevre fortauet ved siden av en handikapparkering. De setter ut seks til åtte elståmopeder der.

Er du funksjonshemmet og ønsker å parkere akkurat der, har du fått en omvei når du skal til eller fra bilen din.

Medlemmene i gruppen vår bruker det vi kaller geriljametoder.

Vi flytter ståmopedene bort fra fortauet.

De uler litt når du flytter på dem, men det slutter straks du er ferdig. Vips er fortauet åpent og greit å bruke igjen for gående.

I gruppa vår har vi to mål:

1. Elståmopedene må vekk fra fortauet. Dette er ikke sykler, og de hører ikke hjemme på et fortau.

Vi flytter elståmopedene for å provosere myndighetene og regjeringen til å ta til vettet og hasteinnføre nødvendig regulering. Vi tror mye av forvirringen skyldes bruken av ordet «sykkel» om disse.

2. I utlandet kalles de elektriske scootere. I Norge burde vi kalle dem elektriske ståmopeder.

Noen i Samferdselsdepartementet har ikke forstått forskjellen, og mener at de skal ha samme rettigheter som sykler i byene våre.

Det rare er at du kan ikke bruke dem i skog og utmark. Der er de nemlig å anse som motorisert kjøretøy. Det er forbud mot fri ferdsel med slike der.

Vi som er med i Facebook-gruppen vil arbeide for at Samferdselsdepartementet lar samme regel gjelde i by.

Vi har fått nok. Vi vil ha slutt på at elståmopeder fyker forbi oss på fortauet i 20 kilometer i timen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sa tidligere denne måneden til Aftenposten at departementet hans ville se på saken.

Han åpnet tydeligvis for en større komitébehandling:

«Dette vil starte med en vurdering av regelverket om parkering på fortau, gangvei også videre, hvem som skal kunne håndheve disse reglene, og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse».

Her trengs hverken komiteer eller lange møter og utredninger.

Elståmoped er motoriserte kjøretøy, uten pedaler eller veiv. Kjøretøyforskriften setter slike som betingelse for at noe skal kalles sykkel.

Motoriserte kjøretøy som kan bevege seg seks meter i sekundet hører ikke til på fortau og gangveier.

De skal ut i veien. Og det skriver faktisk Bird, et av utleieselskapene, på sine elståmopeder: No riding on sidewalks.

Elmopedene hører ikke hjemme der vi andre ønsker å gå. Bird var blant de første el-scooterselskapene, og har aldri kalt dem noe annet enn «electric scooters».

Medlemmer i gruppen «La oss ta fortauene tilbake!» vil fortsette å flytte elmopedene vekk fra fortauene.

Nå er det blitt snakket om dette problemet i over to år. I løpet av sommeren er vi kommet opp i over 10.000 elsparkesykler – bare i Oslo.

I dag fikk vi melding om 2.000 nye som skal ut i gatene, fra selskapet WIND.

Slik at vi får trygge fortau igjen.

Kronikkforfatteren har tidligere vært medlem og talsperson for Extinction Rebellion Norway.