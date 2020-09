Stabile hovedtrekk

Med alt som er uoversiktlig og ustabilt om dagen, er hovedtrekkene på meningsmålingene ganske stabile.

Høyre ligger stabilt høyt, med tanke på at det er syv år siden Erna Solberg inntok Statsministerens kontor.

Et gjenvalg er langt fra umulig, men er særlig avhengig av at KrF og Venstre kommer over sperregrensen, samt at Frp gjerne løfter seg slik de gjør i denne målingen.

Så lenge KrF og Venstre er under sperregrensen, er gjenvalg for Solberg i praksis umulig.

Snur dette, er det mye jevnere enn målingene viser nå. Da er den utrolige tredje regjeringsperioden godt innen rekkevidde, så lenge Høyre og Frp er på eller i nærheten av valgresultatet sist. Høyre ligger nå kun 0,9 prosentpoeng under sitt 2017-resultat. Frp 0,8 prosentpoeng under.

Sammenligner man denne målingen med snittet av åtte målinger publisert i september, er Frp her 2,0 prosentpoeng over septembersnittet. Rødt 1,2 prosentpoeng over snittet og Ap 1,4 prosent under snittet. Sp er 1,2 prosentpoeng under snittet. For de andre partiene er det mindre forskjeller.

Partibarometer oktober 2020 Periode 21/9–27/9. 956 intervjuer. Feilmarginer fra 1,3–3,2 pp. Parti Endring +1,4 R 5,2 % +1,4 −1,0 SV 7,1 % −1,0 −2,3 AP 21,7 % −2,3 +0,9 SP 13,1 % +0,9 +0,8 MDG 4,9 % +0,8 +0,2 KRF 3,0 % +0,2 +0,2 V 3,6 % +0,2 −4,2 H 24,1 % −4,2 +3,0 FRP 14,4 % +3,0 +1,1 Andre 2,9 % +1,1 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med stortingsvalgmålingen for september. 956 intervjuer er gjennomført, hvorav 696 har oppgitt partipreferanse.

Hovedbildet

Høyre går signifikant ned sammenlignet med septembermålingen. Tilbakegangen på 4,2 prosentpoeng er største endring.

Frp går signifikant opp med 3,0 prosentpoeng.

Rødt er over sperregrensen for første gang siden juni. MDG er over sperregrensen for femte gang.

Flertall

H, Frp, KrF og Venstre mister flertallet for 28. måling på rad og får kun 74 mandat til sammen.

Ap, Sp og SV oppnår kun 77 mandat til sammen, det svakeste siden august 2018.

De tre partiene ville hatt flertall sammen med MDGs ni mandater eller Rødts ni mandater.

Regjeringspartiene

Høyres nedgang kan forklares med økt overgang til Frp og betydelig flere usikre velgere.

nedgang kan forklares med økt overgang til Frp og betydelig flere usikre velgere. Samlet sett mister Høyre 18.900 velgere til Frp. Tendensen siste fem målinger har vært positiv utveksling med Frp i Høyres favør.

Høyre har 57.000 velgere på gjerdet. Det høyeste partiet har hatt så langt i 2020.

Forrige måned hentet Høyre 18.600 velgere fra Ap. Det ble kommentert som nytt. Denne måneden er det steget til 19.600.

Venstres 3,6 prosents oppslutning er det beste partiet er målt til siden april i år.

Partiet mangler rundt 12.000 velgere for å nå sperregrensen. Venstre har 42.800 velgere på gjerdet.

Venstre har positiv velgerutveksling med Ap for andre måned på rad.

Denne måneden har Venstre i praksis et nullforhold i velgerutbytte med Høyre. Tendensen siste seks målinger har vært et betydelig velgertap.

Nå mister Venstre velgere til Senterpartiet og MDG.

KrF er under sperregrensen for sjette gang på årets ni målinger.

er under sperregrensen for sjette gang på årets ni målinger. Partiet mangler rundt 27.000 velgere for å nå 4,0 prosent oppslutning.

KrF har 19.600 velgere på gjerdet og mister 17.000 velgere netto til Høyre.

Tendensen siste halvår er at KrF mister flere velgere til Høyre enn Ap.

Nyvalgt Venstre-leder Guri Melby kan nå sperregrensen hvis færre enn hver tredje tvilende Venstre-velger fra 2017 stemmer på partiet neste år. Foto: Geir Olsen / NTB

Arbeiderpartiet

Dette er Aps svakeste måling siden januar 2018, altså midt i metoo-krisen.

Aps betydelige velgertap til Høyre og Rødt fra forrige måned er stabil også denne målingen.

Ap har hele 24 prosent av sine 2017-velgere på gjerdet. Det er rundt 190.000 velgere.

Aps tap til Senterpartiet og SV ligger over 20.000 velgere for tredje måned på rad for begge partiene.

Øvrige partier