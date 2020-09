Ap-velgere går til Høyre igjen

Høyre vokser mer enn før fordi partiet henter velgere ikke bare fra Frp, men også fra Ap. Det er selvsagt best for borgerlig side at velgerne hentes over midtstreken, heller enn intern kanalisering.

Senterpartiet gjør det dårligere enn før, fordi flere velgere setter seg på gjerdet.

Disse mønstrene er nye. Om endringen vedvarer, vil fremtidige målinger vise.

Nytt er også at flere velgere enn hva som har vært vanlig, oppgir å være i tvil om partivalget. Spesielt gjelder dette Sp, KrF og Rødt-velgere.

Samlet sett oppgir mer enn 20 prosent av de spurte at de ikke vet hva de vil stemme.

Noe er ved det gamle: Ap ligger stabilt lavt. Problemet er fortsatt lekkasjen til andre på venstresiden – Sp, SV og Rødt. Skulle lekkasjen til Høyre vedvare, betyr det en mer krevende jobb med å hente velgerne tilbake.

Å lekke i begge ender, er ikke et gunstig utgangspunkt ett år før stortingsvalget.

Samtidig er et «generaloppgjør» mellom de to største partiene noe som passer både Arbeiderpartiet og Høyre godt før et valg. Det spesielle i lengre tid har vært at få velgere har beveget seg mellom partiene.

Partibarometer september 2020 Periode 24/8–31/8. 944 intervjuer. Feilmarginer fra 10–34 pp. Parti Endring +0,0 R 3,8 % +0,0 +1,3 SV 8,1 % +1,3 −0,2 AP 24,0 % −0,2 −1,6 SP 12,2 % −1,6 −0,6 MDG 4,1 % −0,6 −1,3 KRF 2,8 % −1,3 +0,6 V 3,4 % +0,6 +3,6 H 28,3 % +3,6 −1,6 FRP 11,4 % −1,6 −0,4 Andre 1,8 % −0,4 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Hovedbildet

Høyres fremgang er største endring fra august, og statistisk gyldig.

KrFs nedgang på 1,3 prosentpoeng til 2,8 prosent er også signifikant.

Senterpartiet og Frp har begge størst tilbakegang med 1,6 prosentpoengs reduksjon i barometerverdi. Dette er innenfor feilmarginene.

KrF, Venstre og Rødt er under sperregrensen. MDG er over. Gitt feilmarginene kan alle partiene være over og under.

Flertall

H, Frp, KrF og Venstre mister flertallet for 27. måned på rad og får kun 76 mandat.

Ap, Sp og SV får kun 83 mandat og vil trenge støtte fra MDG (8) og/eller Rødt (2) for å få flertall i Stortinget.

Regjeringspartiene

Dagens tre regjeringspartier har 55 mandater, det er det meste partiene har hatt på Norstats målinger for NRK/Aftenposten siden Frp gikk ut av regjering.

har 55 mandater, det er det meste partiene har hatt på Norstats målinger for NRK/Aftenposten siden Frp gikk ut av regjering. Høyre er største parti, og avstanden ned til Ap har ikke vært større i Høyres favør siden august 2018.

er største parti, og avstanden ned til Ap har ikke vært større i Høyres favør siden august 2018. Høyres henter vesentlig flere velgere fra Ap og Frp. Økningen tilsvarer 20.000 flere velgere enn snittet for siste tre måneder fra begge opposisjonspartiene.

Høyres andel usikre velgere går betydelig ned med cirka 50.000 velgere fra forrige måned.

Høyres vekst bremses av fortsatt stor lekkasje til Senterpartiet. 28.000 velgere fra Høyre til Senterpartiet denne måneden, er et større nivå enn på målingene fra mars til nå.

Høyre er sannsynligvis uansett egen innsats prisgitt at KrF og Venstre kommer over sperregrensen. De to partiene har ikke vært over sperregrensen samtidig siden desember 2016 hos Norstat.

Venstre går frem på målingen som er tatt opp etter valgkomiteens innstilling på ledertrio ble offentlig.

går frem på målingen som er tatt opp etter valgkomiteens innstilling på ledertrio ble offentlig. Venstres råtall, før den statistiske behandlingen gjort av Norstat, er over 4 prosent for første gang siden desember 2019.

Venstre mister velgere til gjerdet og Høyre. I begge tilfeller cirka 20 prosent av partiets velgere i 2017.

KrF ser 2-tallet for andre gang i år.

ser 2-tallet for andre gang i år. KrF har en uvanlig høy andel usikre velgere (37 prosent) og lav lojalitet (55 prosent) som forklarer den lave oppslutningen.

Arbeiderpartiet

Dette er Aps fjerde måling på rad med oppslutning under 25 prosent.

Lekkasjen til Sp er stabilisert på et høyt nivå, men noe lavere enn på sitt høyeste. Både i august og september er nivået 30.000 velgere. På det meste var det nærmere 80.000.

Ap mister denne måneden flere velgere til Høyre og Rødt (begge cirka 20.000) enn hva som har vært vanlig.

Lekkasjen til SV er på 22.000 velgere, også det noe over halvårssnittet.

Ap henter denne måneden 30.000 velgere fra Frp. Det er et betydelig høyere nivå enn normalt.

Ap mister fortsatt mer til Sp enn man henter fra regjeringspartiene og Frp samlet.

Ap samlede lekkasje til Sp, SV og Rødt er denne måneden over 70.000 velgere. Nivået har vært lavere i mai, juni og august, men høyere i perioden januar-mai.

Senterpartiet

Dette er Senterpartiets dårligste måling siden februar 2019 og partiet ligger statistisk sikkert lavere enn i perioden september 2019 til mai 2020.

Sp mer enn dobler sin andel usikre velgere fra forrige måned.

Sps lojalitet er under 80 prosent for andre måned på rad.

Øker velgergevinsten fra Ap og Høyre, men en svak nedgang i gevinsten fra Frp. Samlet gevinst fra de tre partiene til Sp er 75.000 velgere. 30.000 av disse kommer fra Ap.

Øvrige partier: