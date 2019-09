Det har en stund vært godt etablert at både kloden og velferdsstaten har behov for endring og omstilling. Likevel er det mest påfallende denne valgkampen, at det er protester mot endring, avmakt mot forandring og avstand mellom grupper som har fått dominere.

Ina Haugen Rindhølen henter yngstesønnen Iver i Heggelund barnehage, en av fire bydelsbarnehager som kan forsvinne. Hun har to andre barn i skolealder og sier skolesaken er den avgjørende valgkampsaken i år. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Sel: Sentralisering blir verdispørsmål

Den blågrønne raftingelva renner kraftfullt nedover Gudbrandsdalen, for de røde har det stort sett gått oppover.

Ap har hatt rent flertall i kommunen sammenhengende siden 1928, og ordføreren siden to år før det. Småindustri, NSB, kommunale arbeidsplasser, alle småbrukerne i største deler av kommunen har vært fundamentet. Det er hovedsakelig storbøndene litt nord for Otta som har stemt Sp.

Men på sist måling fikk Senterpartiet 47 prosent.

Partiet vil endre kommunestyrevedtaket om å bygge ny storskole for barnetrinnet 1–7 nær E6 og elva, og bruke dagens 1-4-skole, ti minutts gange unna, til storbarnehage. Sp vil heller beholde fire barnehager og utvide dagens barneskole med et nytt byggetrinn.

Målet er å bruke mindre på utdanning, for å ha mer til helse. Sel er en kommune som må gjøre endringer, siden folketallet synker og andelen eldre øker.

– Skolesaken har vært opprivende, sier bygdefolket.

Ap møter kritikk etter grendeskolenedleggelser, den siste før sommeren. Kritikk for manglende næringsutvikling, samt ordførerslitasje etter 16 år med Dag Erik Pryhn.

DUELL: Eldri Siem (Sp) kan velte Ap-hegemoniet til Dag Erik Pryhn (Ap) i Sel. VELGERE: Kirsten «kinken» Stubbrud og Karsten Haugen er spent på om Ap mister makten i kommunen. PÅ SIDELINJEN: Sidsel Sandum Bakken, med sønnen Magnus, og Lars Petter Brendhaugen med sønnen Torjus, på fotballfritidsordningen. De to voksne forteller at skolesaken er altoverskyggende og at de merker et stort engasjement i bygda. -Det er samtaleemne over alt, særlig på sosiale medier, sier de to. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Senterpartiets nasjonale vekst handler om enkeltsaker, men like mye om at alle enkeltsakene har gitt partiet et selvforsterkende eierskap til et nasjonalt opprør.

De står plutselig side om side. Ulvemotstandere i innlandet, høyskoledemonstranter på Nesna, sykehusaktivister på Helgeland og de som kjemper for Finnmark eller mot forsvarsnedleggelser i Troms.

Kommentatorpåtur om Finnmarksopprøret

Avmakten kanaliseres gjennom Senterpartiet.

Nå vokser de langt utenfor bondestanden. Både der de taler småbønder og kapitalsterke storbønders sak. Der de lener seg til venstre og høyre.

Det er ikke et økonomisk klassespørsmål, men nærmest et verdispørsmål.

Senterpartiets suksess Ekspandér faktaboks I Innlandet gjør Sp det bra i en rekke kommuner.

gjør Sp det bra i en rekke kommuner. I Trøndelag kan Sp ta den viktige fylkesordføreren fra Ap og ta en rekke ordførerkjeder.

kan Sp ta den viktige fylkesordføreren fra Ap og ta en rekke ordførerkjeder. I de tre nordligste fylkene er Ap største parti

er Ap største parti I Finnmark vokser Sp til nye rekorder etter lengre tids målrettet arbeid.

vokser Sp til nye rekorder etter lengre tids målrettet arbeid. Sp vokser i mer folkerike kommuner som Kongsberg og Ringsaker .

og . Sp kan få ordføreren i nye storkommuner som Indre Østfold og nye Ullensvang kommune; storkommuner Sp var motstandere av.

og nye kommune; storkommuner Sp var motstandere av. Senterpartiet kan få fylkesordførere i alle fylkene langs svenskegrensen fra Østfold til Troms og Finnmark.

fra Østfold til Troms og Finnmark. Sp kan for første gang siden 1995 komme inn i bystyret i Oslo .

. Sp kan havne på vippen i Stavanger, med en toppkandidat fra tidligere Rennesøy kommune som nå er del av Stavanger

Ny skillelinje

Ved første øyekast skyldes distriktsopprøret at sentrum-periferi er en viktigere motsetning enn høyre-venstre. Senterpartiet treffer tidsånden med elitemotstand, Ap gjør det ikke med skolematløfte.

Det er ikke en fullverdig analyse.

En ny skillelinje vokser frem, ikke bare i Norge. Det snakkes om at identitetspolitikk tidvis overtar for økonomisk politikk. Høyre-venstre-aksens inndeling etter skattespørsmål og rammer for offentlig ansvar (som matpakke) holder ikke lenger.

GAL-TAN-aksen skiller mellom partier som er Grønne, Alternative og Liberale – spesielt når det gjelder globalisering, på den ene siden (GAL). Og partier som er Tradisjonelle, Autoritære og Nasjonalt orienterte på den andre siden (TAN).

Motpolene blir MDG og Venstre på den ene siden, og KrF, Frp og Sp på den andre.

GAL-TAN-aksen kritiseres for å ha for stort innslag av «god» mot «ond» og å passe bedre inn i topartisystem. Noen kaller det en modernitetsskala, det er ikke nødvendigvis så beskrivende.

I en valgkamp hvor kontrastene har økt, viser modellen oss hvordan Sp er godt posisjonert i spørsmål om tradisjon og nasjonal. MDG har bedre utgangspunkt enn andre partier på grønne og alternative løsninger.

Når Frp forsøker en innvandringsinnspurt, appellerer de mer til TAN-verdier, enn økonomiske høyrestandpunkt. Når MDG og Frp begge mener å ha noe å tjene på bompengedebatten, viser det at begge ytterfløyene på GAL-TAN-skalaen mobiliserer som følge av polariseringen.

I sum viser det også noe annet:

Når den mer verdibaserte GAL-TAN-aksen får dominere, sliter styringspartiene. Spesielt Arbeiderpartiet og Høyre.

Lars Nehru Sand spurte før Aps landsmøte i vår: Er du GAL, Støre?

-Vi tenkte på fremtiden, svarer (f.v.) Malin, Eva og Martin om hva som var viktigst for dem da de forhåndsstemte på Sagene denne uken. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Sagene: Urbant radikalt

Flere ganger i timen, hele døgnet, hele uken, tar Norges nest mest trafikkerte bussrute en dobbeltsving rundt ærverdige Sagene kirke.

BUSS OG BLOMST: 37-bussen kjører døgnet rundt forbi de kommunale blomsterkassene som kan adopteres. HAR STEMT: Kristine Rånås og Leif-Inge Torsheim har forhåndsstemt. MDG-BYDEL: På Sagene fikk MDG 8,8 prosent ved stortingsvalget i 2017, i hele Oslo var resultatet 6,0 prosent. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

I bydelen bor det langt flere unge voksne, enn ellers i Oslo. Det er en av de bydelene litt utenfor sentrumskjernen hvor summen av MDG og Rødt ble over 10 prosent ved stortingsvalget for to år siden.

Sagene er grønnere og rødere enn Oslo. Oslo annerledes enn Norge.

At unge, høyt utdannede, urbane velgere stemmer radikalt, så vi også ved valget i Danmark før sommeren.

MDGs radikale miljøpolitikk er hatet av mange, men elsket av unge, urbane som tar på sykkelhjelm om morgenen og deler bil de helgene det trengs.

Parker, lekeplasser og røde sykkelfelt, er grønne løsninger som passer inn.

Oslo har lenge vært blå i vest og rød i øst. MDG står sterkere i indre by, enn i Groruddalen. Der gjør Rødt det bedre og bompengemotstanden er større.

I indre by lever folk annerledes og har gode kollektivløsninger som reelt alternativ. Derfor slår ikke bompengeopprøret like stort rot i Oslo, som i Bergen.

MDG og Senterpartiet klarer begge å hente velgere fra både rød og blå side, men det er vel så interessant å se de to partiene som radikale ytterpartier på GAL-TAN-aksen.

Sterk MDG-vekst Ekspandér faktaboks MDG ligger an til å bli valgvinnere, med størst prosentpoeng-vis fremgang fra 2015-valget da partiet fikk MDG kan bli jevnstore med Ap i Oslo, viser bakgrunnstall til flere enkeltmålinger. Partiet er målt til 15,8 prosent, 20,3 prosent og 14,4 prosent i hovedstaden siste uke før valgdagen. MDG øker sterkt i Tromsø. MDG henter særlig velgere fra Ap, Venstre og nye velgere. Når MDG måles opp mot 10 prosent på nasjonale målinger, betyr det at partiet også gjør det godt utenfor de aller største byene. Siste måling i de største byene viser MDG: Oslo: 15,8 prosent (Norstat) 6,0 prosent i 2015. Bergen: 12,5 prosent (Sentio) 6,0 prosent i 2015. Stavanger: 5,8 prosent (Respons) 4,9 prosent i 2015. Trondheim: 9,2 prosent (Respons) 7,6 prosent i 2015.

Identitetspolitikkens logikk

Identitetspolitikkens gruppelogikk handler om hvordan enkeltgrupper behandles av storsamfunnet. Homofile, innvandrers rettigheter eller kvinnesak, brukes som eksempler. Kritikken er ofte at de færreste tilhører én slik gruppe. Likevel:

Gruppelogikken gjør at et mindre «vi» vet hvor skoen trykker, et større «dem» ser ikke det samme.

Vi ser spor av samme logikk i valgkampen.

De på Otta som er avhengig av bil mellom butikken og barnehagen, selv om det bare tar tre minutter, ser verden annerledes enn de på Sagene som har buss utenfor døren. Det er (minst) en Facebook-gruppe for begge «verdener».

Verden har nok alltid vært ulik i Sel, på Sagene og i Sarpsborg. Men årets valgkamp, tidsåndens retorikk, og sosiale mediers publiseringsrevolusjon gjør at polarisering og opplevd avstand øker.

I større grad enn før sitter vi på tvers av aldersgrupper, bosted, inntekt og facebook-grupper på hver vår tue og beskriver vårt felles samfunn.

De karakteristiske arbeiderboligene Tarris mellom jernbanen og Borregaard fabrikker ligger rett ved arnestedet for Sarpsborg by. Hele området legges i grus hvis dobbeltsporet Inter City skal bygges gjennom sentrum, slik kommunen og Stortinget har vedtatt. Beboer Anne Berit Randen (med hunden Teodor) mener det er trist om området ikke bevares. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Sarpsborg: Opprør gir jernbanelister

CORVETTE: Gudmund Bolsgård, Jon Gratso og Frank Webjørnsen er bilfrelst, men mest mot toglinjen. -Vi har til gode å snakke med noen i byen her som mener det er en god ide å ha jernbanen og godstog gjennom sentrum, sier de. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Høyst virkelige guttedrømmer stod på stolt rekke og historisk rad sortert etter årgang. Selv ikke blant Corvette-samlere i Sarpsborg var det bompenger som engasjerte mest. De fleste var faktisk enda mer opptatt av at den vedtatte togtraseen mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Halden ikke bør bygges. De tre kommunestyrene og fylkestinget, alle med sterk Ap-representasjon har vedtatt dette.

For å komme innom Fredrikstad, skal toget fortsette i en S-formet linje gjennom Sarpsborg sentrum videre til Fredrikstad. De to byene vokser i praksis sammen, og det mobiliseres stort i Sarpsborg for en «rett linje» med en stasjon utenfor dagens to bysentrum.

EN SAK: Per Olaf Totner leder «Det rette parti» som ønsker omkamp om jernbanetraseen. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Den folkelige motstanden har avstedkommet hele to nye protestlister. «Det Rette Parti» med en tidligere Høyre-profil på topp og «Sammen For Sarpsborg» med en tidligere Ap-profil på topp. Til sammen kan de to partiene få seks mandat.

Nye aktører får makt fordi gamle partier ikke fyller store velgergruppers behov. De bidrar til ny dynamikk og vil flere steder gjøre det vanskelig å danne flertall.

Protestene Ekspandér faktaboks Kristiansand: Den nye Tverrpolitisk folkeliste, med utspring i en kontroversiell facbookside/alternativt nyhetsmedium, har vokst på motstand mot Kunstiloprosjektet, byutviklingssaker og bompenger. Også etablerte Demokratene ligger an til rekordvalg.

Den nye Tverrpolitisk folkeliste, med utspring i en kontroversiell facbookside/alternativt nyhetsmedium, har vokst på motstand mot Kunstiloprosjektet, byutviklingssaker og bompenger. Også etablerte Demokratene ligger an til rekordvalg. I Skien stiller to ulike bompengelister.

stiller to ulike bompengelister. FNB har ledet an i det store folkeopprøret mot bompenger nasjonalt og stiller liste i 11 kommuner , i alle de største byene kan partiet få vippemakt. I Bergen er partiet nær ved å bli størst.

, i alle de største byene kan partiet få vippemakt. I er partiet nær ved å bli størst. I Tromsø og Drammen stiller bomlister under andre navn.

og stiller bomlister under andre navn. Nordmørslista mobiliserer fortsatt på sykehussaken i Krisitansund.

Fellesnevneren

En samlet lærdom og konsekvens av høstens valg er at de store partiene taper, fordi årets valg har krevd nye svar langs nye skillelinjer.

Styring er ikke et argument i seg selv, når folket ikke vil ha endringene som foreslås.

Bompengene ble det ultimate eksempelet på at det å påtvinge noen å endre vanene er svært vanskelig. Og frem for alt:

Når politikken bli personlig, blir engasjementet deretter.