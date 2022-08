Det er ofte på fødestuen det begynner. Det første skriket. Det første sprellet. Den første maten. Det som er så lite, er samtidig så uendelig stort.

På fødestuen i Kristiansund er det bare stengt. Tomt. Intet liv. Den endeløse omdiskuterte, kortvarige gjenopplivede fødestuen lot seg ikke holde åpent etter sommerferien. Det er ikke nok kvalifiserte fagfolk, likevel.

Det har ikke manglet på politisk vilje. Det har blitt bevilget penger direkte. Det har vært mobilisering og håp. Knallhardt arbeid. Likevel:

Fagfolkene som trengs søker seg ikke til Kristiansund. Avdelingsledelsen har gått på dagen. I møte med virkelighetens verden der ute, kommer selv Stortingets mektige flertall til kort. Og dette er bare et forvarsel.

Bare starten

Den lille, stengte fødeavdelingen i Kristiansund er også større enn seg selv. Velferdsstatens utfordringer i årene som kommer, vil handle om dette krysspresset. Penger, politisk vilje og ambisjoner er ikke nok. Innretningen på og organiseringen av velferdstjenestene handler også om folk og bosetting.

Distriktspolitikken og faglig forsvarlighet lar seg ikke gå hånd i hånd om det er aldri så masse penger på statsbudsjettet og flertall i stortingssalen.

Dette vil presse seg frem på flere fagområder, flere steder i landet.

Mindre økonomisk handlingsrom for det offentlige, befolkningsutvikling, spesialisering, flere pensjonister pr. arbeidstaker er til syvende og sist ren matematikk og i Kristiansund har man nå satt to streker undre svaret: Det er ikke nok folk på jobb. Fødeklinikken må holde stengt.

Plasteret på såret

Sykehusstriden, hvis det blir riktig med entall, i nordvest har hatt alt. Av politikk, kamp, hat, mobilisering, vedtak, omkamp, rettssaker, bunader og manglende tillit.

Det eneste som mangler er ro og sluttstrek.

I 2014 ble det bestemt at det nye regionsykehuset for Nordmøre og Romsdal skulle ligge utenfor Molde. Sykehusene i Molde og Kristiansund skal drive videre til 2025.

I 2018 konkluderte helseforetaket med at fødetilbudet i de to byene måtte samles ett sted i løpet av året etter. Rekrutteringsmangel trekkes frem allerede da. Stortinget sa da tydelig ifra om at det regjeringen må sørge for drift frem til fellessykehuset står ferdig.

I 2020 behandler Stortinget spørsmålet på nytt. Senterpartiets Kjersti Toppe sa den gang at:

– Vi foreslår det samme som i 2017 og i 2019, at fødeavdelinga i Kristiansund ikke legges ned. Nå mangler vi bare Aps stemmer for å sikre at ingen av dagens fødetilbud blir lagt ned.

Bunadsgeriljaen var på plass da helseminister Ingvild Kjerkol besøkte Kristiansund sjukehus. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

I starten av februar 2021 må fødeavdelingen stenge. Sp og Ap kritiserer daværende helseminister Høie.

Etter valgseieren i fjor får de rødgrønne bredt flertall for å bevilge 25 millioner kroner til å gjenåpne fødeavdelingen, uavhengig av hvordan man faglig vil organisere driften. Det bestemmes politisk at dette skal man få til. Pengene låses til dette formålet.

Den 6. juni i år er det endelig noen hvitkledde på jobb i tredje etasje i den lyserøde murbygningen i sentrum av Kristiansund. 483 dager uten fødeavdeling er over. Det er folkefest i gatene dagen etterpå. Tre ukers drift. 6 fødsler.

Den 26. juli kommer sjokkbeskjeden: En sykmelding og et svangerskap gjør at det på nytt er personellmangel. Det blir likevel ikke åpning etter ferien.

Lundteigen: – Det er ingenting som heiter at ein ikkje får tak i folk

Når august er 10 dager gammel er det eneste som skjer at tre ledere trekker seg.

De vil bare si ifra om at et fortsatt race etter å bemanne fødeavdelingen går på bekostning av for mye annet.

Et råd om å bare gi opp? Et rop om hjelp? Det ene utelukker selvsagt ikke det andre: Situasjonen er nå kritisk.

Kom for å høre, men hva skal hun gjøre?

-Dette er liksom fødesuiten vår!

Helseminister Ingvild Kjerkol dro til Kristiansund torsdag. Hun ble vist rundt av jordmor Johanne Gryt på det nymalte rommet med badekar, sykeseng og pilatesball. Hun ble fortalt at alt utstyr var på plass. Det var freshet opp til juni.

Kjerkol får holde en nyfødt-dukke.

Kristiansunderne holder fast i håpet.

Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte torsdag fødestuen i Kristiansund. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Ledelsen ber om arbeidsro. De mener prosjekt gjenåpning er prøvd og har tatt nok tid, kostet nok krefter. De vil videre til storsykehuset i 2025.

Også helseministeren er bundet av stortingsvedtaket. Det vil koste henne og ikke minst Sp, dersom regjeringen går med halen mellom bena til Stortinget for å si at dette ikke lar seg gjennomføre. Skal Kjerkol følge rådet om å stoppe prosessen, må hun bevise at alt som kan gjøres er gjort.

Demonstrantene er overbevist om at det er mer som kan gjøres. Er alle de 25 millionene brukt opp? At ikke alle steiner er snudd. Mer vikarbruk. Beordring. Økt lønn.

Alle disse tiltakene har betydelig nedsider og store helsefaglige dilemmaer helseministeren også må ta med i beregningen.

For mye vikarbruk gir ustabil tjeneste og dårligere fagmiljø. Beordring eller lønnsgalopp vil bare flytte noe det er knapphet på fra ett sted til et annet. Fagmiljøene mener det er gynekologmangel både nasjonalt og internasjonalt.

Kjerkol lover en rask avklaring. Hun beordrer ikke videre rekrutteringsprosess. Da blir det en intern regjeringsprosess. Det kan bli døden for føden i Kristiansund.

Helseministeren lovet en rask avklaring om fødetilbudet i Kristiansund Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Vedums Hurdal-seier

Senterpartiet ble større enn Ap i Kristiansund ved stortingsvalget i fjor. Også for Sp er saken større enn seg selv.

Dette er et godt eksempel for partiet som kjemper for tjenester nær folk. Det har vært lett å tolke partiet i sin kritikk av Solberg-regjeringen som at «dette er det bare å ordne». Nå viser det seg at det ikke bare handler om penger og vilje.

Kristiansund-saken er den klare helse-seieren til Sp i regjeringserklæringen. Senterpartiet kjemper også for et fødetilbud i Kristiansund etter at storsykehuset på Hjelset står ferdig. Helseministeren virker å tone dette ned.

I Hurdalsplattformen står det nemlig også at tilbudet i Kristiansund ikke må forringe kvaliteten i resten av regionen. At en medisinskfaglig vurdering må vise hva som er best.

I januar 2020 fremmet Sp et forslag i stortinget om at ingen fødetilbud skulle legges ned.

Denne høsten sitter Sp med regjeringsmakt og rundt 6 prosent oppslutning.

Det er mye å balansere for Sp om dagen.

Dette er først og fremst en balansegang mellom faglige vurderinger, politiske ønsker og harde realiteter.

Som det vil bli mer av fremover.