Landets for tiden største parti vil åpenbart ikke provosere for meget.

Mandag presenterte programkomiteen i Høyre forslag til nytt partiprogram.

Skal man sikre noe så umulig og utrolig som en tredje sammenhengende regjeringsperiode, er det ikke tid for den slags. Mye skal forsvares og bevares, men Høyre skal ha for å utvikle ny politikk.

Skjønt, ny og ny.

At arbeid til alle er viktig. Eller strengere straff og ikke «rettferdig» innvandringspolitikk, har du kanskje hørt før. Hos Høyre får du selvsagt fortsatt litt mer privatisering i omsorgen og testing i skolen.

Det mest påtakelige er likevel dette: Det er mer inspirasjon fra, enn brodd mot, hovedkonkurrentene.

Støres klær

Tidligere Høyre-leder Jan P. Syse sa i det forrige årtusen at «Arbeiderpartiet stjal klærne våre mens vi var ute og badet». Mens Ap svømmer i sine egne problemer, har Høyre ikke vært redde for å hente politisk inspirasjon.

Programkomiteen foreslår å innføre veiprising, i stedet for bompenger. Ikke for å ta inn mindre penger, men gjøre det mer rettferdig. Slik Ap har foreslått.

Flertallet i komiteen vil erstatte kontantstøtten for ettåringer med en ventestøtte som kun utbetales dersom du har søkt og ikke fått tilbud om barnehageplass. Slik Ap har programfestet.

Programkomiteen løfter virkelig arbeidslivs-kapittelet. Mye av grunntonen i kapittelet er lik Aps virkelighetsbeskrivelse.

Programkomiteen ønsker å innføre rett til pensjonsopptjening fra første krone. Ap og SV foreslo dette i Stortinget og ble nedstemt av regjeringen i fjor.

Leder i Arbeiderpartiet (Ap) Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg (H) diskuterte jobbskaping og bærekraft da NHO i forrige uke lanserte «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Helt siden Erna Solberg la kalkulator-Høyre i skuffen og startet å snakke om mennesker, ikke milliarder, har hun gjort det vanskeligere for Ap å være Ap. Eller mer konkret:

Det har vært vanskeligere for Ap å fremstå som en tydelig opposisjon og alternativ til Høyre.

Programforslaget endrer ikke på det.

Morn Jensen!

Høyre henter stor inspirasjon også fra tidligere regjeringspartner Frp.

I saker det jo ikke akkurat har manglet på muligheter for å foreslå for Stortinget da de to partiene satt i regjering sammen. Riktignok har KrF og Venstre satt en stopper for flertall, men det vil jo også gjelde i fortsettelsen.

Frp leder Siv Jensen talte til Fremskrittspartiets landsstyre på Gardermoen i helga. Da snakket hun blant annet om strengere innvandringspolitikk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Derfor er det interessant at Høyre nå vil gi Frp en rekke politiske innrømmelser:

Programkomiteen vil stramme betydelig inn på innvandringspolitikken. Det skal stilles mer krav for å få varig opphold. Antallet kvoteflyktninger skal ned. Begge deler noe av Frps kjernepolitikk.

Det foreslås betydelig liberalisering i alkohollovgivningen. Lengre åpningstid på Vinmonopolet. Utvidet ølsalg i tid og alkoholstyrke i dagligvarebutikkene. Det skal åpnes for skjenking på offentlig sted og på store idrettsarrangement.

Det foreslås å øke bevilgningene til Frps hjertebarn Nye Veier og sågar lage et tilsvarende Nye Baner-selskap for jernbanen. Dette er en annen tone enn OPS-melodien Høyre gikk til valg på fra opposisjon. Frps løsning omfavnes.

Programkomiteen vil ha strengere straffer.

Programkomiteen foreslår at innvandringspolitikken skal være streng, forutsigbar og bærekraftig. Denne perioden var det streng, rettferdig og bærekraftig.

Å tette lekkasjen til Frp er selvsagt viktig for Høyre, spesielt når Frp er ute av regjering. Frp trenger nødvendigvis ikke miste nattesøvnen, argumentet om å velge originalen vil ofte gjøre seg gjellende.

Få provokasjoner

Programmet er blottet for store skattekutt. Det er ikke kutt i sykelønn eller andre store velferdskutt. Det er ikke engang en formulering om at offentlig sektor ikke kan vokse mer enn privat sektor. Privatskoler skal ikke få ta utbytte.

Selvsagt vil Høyre øke innslaget av private i eldreomsorgen, fortsette kommunereformen og fjerne sidemålskarakteren. Partiet tar ikke noe oppgjør med politireformen, akkurat. Grepet med fraværsgrense skal også innføres i egnet form på ungdomstrinnet. Den utskjelte byråkratireformen skal også få fortsette. Programkomiteen vil fortsatt fjerne sexkjøploven. Mindretallet vil legge ned fylkeskommunen.

Alt dette er kontraster til venstresiden.

Når man lager partiprogram potensielt for år åtte sammenhengende ved makten, er det mye å forsvare. Nye grep må gjerne forklares med hvorfor har man ikke gjort dette før, når man har hatt sjansen.

Høyre leverer til godkjent på hovedanalysen: Utslippene må ned. Jobbskaping opp. Beredskap i stort må bli bedre.

Når de andre programforslagene kommer, vil man nok kunne se at partiene er enige i målene, men uenige i virkemidlene.

Ryster Ropstad

At KrF og Høyre sitter i regjering sammen, er ikke det første som slår en når man leser de 73 sidene med politikkforslag fra Høyre.

Flertallet vil fjerne KrFs hjertebarn kontantstøtten. Alkoholpolitikken liberaliseres. Innvandringspolitikken strammes inn. Kommunene skal selv få bestemme om butikkene skal holde åpent på søndager og mindretallet vil fjerne Norsk Tippings spillmonopol. Høyre vil åpne for oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja,

Historien har jo vist at flere av disse tingene vil det være svært mulig for KrF å vinne i regjeringsforhandlinger. For både KrF og Høyre er det nok heller ingen ulempe at KrF får den synligheten de kan i valgkampen.

Skal man være konspiratorisk, er det nesten så Høyres programkomite har ønsket å invitere Ropstad til så mange tv-debatter som mulig i valgåret for å få partiet hans over sperregrensen.

Høyre tenker sikkert at dersom Ropstad klarer å stå i én diskusjon, så klarer han vel to.

Og noen til.