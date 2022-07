Nå må det bli gutta sin tur

Nye tall fra Samordna Opptak viser at mer enn dobbelt så mange kvinner som menn har kommet inn på de såkalte «prestisjestudiene», som medisin og jus. På det juridiske fakultet i Bergen blir andelen menn trolig kun rundt 30 prosent når nye, håpefulle studenter møter opp på Dragefjellet i august.

Det gjelder ikke bare prestisjestudiene, men hele spennet av studier. Over 60 prosent av de som fikk tilbud om studier, er kvinner. Det er den høyeste kvinneandelen på ti år.

Det er en god ting at jentene gjør det bra. Ei heller trenger alle høyere utdannelse for å lykkes i livet senere, likevel er dette er en utvikling som bør bekymre oss alle.

Vi trenger flere tiltak og vi trenger dem nå.

Jentene gjør det bedre enn guttene på skolen, og det starter allerede i lav alder. Nesten 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter. Jentene får bedre karakterer, de er flinkere til å lese, har mindre fravær og flere jenter enn gutter fullfører videregående opplæring.

Når gutta dropper ut av skolen, får det ofte en sørgelig dominoeffekt.

Blant dem som mottok sosialhjelp i 2020, var 40 prosent enslige menn, og dermed var dette den største gruppen blant mottakerne av sosialhjelp.

Hver femte mann har ikke fått egne barn idet han runder 50 år. Tre av fire straffedømte i Norge er menn. Menn stod for over 70 prosent av alle selvmordene begått i 2020.

Hvilken plass har vi egentlig for gutta som blir til overs i samfunnet?

Noe av det styggeste vi gjør mot et menneske, er å fortelle dem i en alder av 19 år at vi ikke har bruk for deg. Det gjør vi med en del av disse guttene. Det er en tragisk skjebne for hver enkelt, men også for samfunnet. Både helsemessig, sosialt, økonomisk og sikkerhetsmessig.

På mange måter står vi ved et veiskille. I dag har vi en likestillingsutfordring. Om 40 år kan denne utfordringen være betydelig større og mer alvorlig. Det hviler derfor et enormt ansvar på regjeringen. Vi trenger flere tiltak og vi trenger dem nå.

Dagens skolen er bedre tilpasset jentene. Høyre gikk som eneste parti til valg på en ungdomsskolereform, som Støre-regjeringen i senere tid har tatt til seg. Det er bra. Jeg håper at de også tar til seg innholdet av reformen.

Vi trenger flere valgbare yrkesfag og en oppfølgingsplikt av elever med fravær. Vi trenger også at regjeringen snur, og legger til rette for at vi kan få flere og ikke færre profilskoler i Norge. Dette er skoler som spesialiserer seg på enkeltområder for eksempel realfag, idrett eller språk. Vi trenger også flere lærlingplasser innen yrkesfag.

Som så mange andre utfordringer i Norge, så starter det i skolen. Når unge mennesker dropper ut av skolen, får de ikke brukt ressursene sine og det fører til store sosiale ulikheter over tid.

Hvis vi ikke klarer å snu denne utviklingen, risikerer vi å få en stor gruppe med frustrerte unge menn og gutter. For noen handler det om passivitet og utenforskap, mens for andre kan det resultere i rus, vold, kriminalitet og i de verste tilfellene, ekstremisme.

Nå må det bli gutta sin tur. Vi trenger en ny likestillingskamp, og den må skje i skolen først.