Magien med pappa

Hva skjer egentlig når mamma går ut døra og overlater ansvaret for de minste barna til pappaen? La meg ta deg med på innsiden av pappapermens magi!

Mye er sagt om tredelingen av foreldrepermisjonen de siste ukene. Selv har jeg brukt forskning, statistikk og fakta for å forklare hvorfor lang pappaperm er viktig.

Jeg blir møtt med argumenter fra dem som ønsker helt fri fordeling, om at jeg glemmer noe viktig: At pappaer er tilstede og engasjerte i barnas liv, samme om de har pappaperm eller ikke, og at lengden på permen har lite å si.

Men pappaperm handler om mye mer. La meg avsløre noe de fleste mødre, og mang en pappa, har lite innsikt i. Hva skjer egentlig når mammaen går ut døra og barn og pappa blir igjen alene hjemme?

En skal ikke undervurdere den tiltrekningskraft pupper har på et barn

Magisk pappaperm

Pappaperm skaper magi. Ikke disneymagi med fugler som synger, stjerneskudd på himmelen og søt musikk. Men ekte virkelig magi.

En skal ikke undervurdere den tiltrekningskraft pupper har på et barn. Mange nybakte fedre vil nok kjenne seg igjen når jeg sier at vi ofte stiller i andre rekke når puppen er i nærheten. Vi kan skifte bleie, vi kan kose, vi kan leke, vi kan bade og vi kan trøste. Men når livet blir hardt er det ofte puppen som gjelder.

Samtidig har vi som regel mammaen like ved. Hun kan sine saker og gir sine gode råd. Det medfører at vi fedre ikke får prøve og feile på egen hånd. Og har du noen gang forsøkt å mate en puppeglad unge mens en entusiastisk mamma bivåner det hele med en barm som nærmest flyter over? Det er som å sette dessert foran en femåring når det står løksuppe på menyen.

Dette endrer seg i det mammaen går ut og vi pappaer er alene med barnet. Det blir som oftest litt hyling når den kuleste av de to rare vesenene går ut døra. Men når det ikke er noen vei tilbake og barnet ser at denne andre personen nå er den trygge og stabile, det er da magien oppstår.

Med mammaen utenfor rekkevidde får du plutselig en helt ny tillit fra barnet. «Nå er det du og jeg pappa! Hva har du egentlig å by på?»

Bæreseleballett og pappabootcamp

Selv har jeg vært gjennom tre pappapermer. Med mammaen ute av huset kunne jeg og barna bli kjent med hverandre på våre premisser. Vi har hatt våre fighter, uten mamma som mekler, vi har ledd sammen av ting mammaen aldri kommer til å forstå. Vi har vært på babykino, bæreselebalett, mor- og barntrening, og pappabootcamp. Vi har vært på bading, babysang, matkurs, babyteater, utforsket byen vår med andre fedre og vært i åpen barnehage.

Pappaperm skaper magi. Ekte magi.

Vi har halvsovet på bussen på vei hjem, og slitt med hylskriking på samme rute. Vi har sammen sett ut på gaten om mamma kommer. Gjerne rimelig utkjørte. Jeg har lært utrolig mye om meg selv og mine evner til å være både pappa og ektemann.

Pappaperm gir innsikt

Jeg mener at pappaperm gir en unik innsikt som vanskelig kan fås på andre måter. Det er langt fra bare fryd og gammen, men det er også en del av magien. En må ikke overse at en til tider sitter med sin helt egen Idi Amin som dikterer en rundt. Og en overtar mammaens bekymringer.

En blir den som må finne ut hva som egentlig er galt når ungen hylskriker. En får ansvaret for oppfølging fra helsestasjon, og blir den som sitter med den viktigste informasjonen om barnet. En blir den som må ta avgjørelsen på utfordringer som dukker opp. En forstår innsatsen mammaen har lagt for dagen.

Menn lurer seg selv

Det hadde vært optimalt med fri fordeling. Men all erfaring viser at menn ender opp med fedrekvoten.

Mange menn blir utilsiktet lurt når de sammen med mammaen fordeler permisjonen og ender med en kort perm. Eller det jeg egentlig bør si: Menn lurer seg selv og foreldrene lurer barna sine.

La meg avsløre noe de fleste mødre, og mang en pappa, har lite innsikt i.

Det ender med at pappa får sin kvoterte del. Med ti uker rekker en så vidt å komme i gang og finner rytmen med barnet. Det innebærer også at mange fedre tar permisjonen når mammaen har ferie. Fedrekvoten må merkes slik at den blir en viktig del av den samlede permisjonen.

Pappapermen har vært givende for mine barn, for meg og for mammaen. Det er en unik mulighet til å tilbringe tid med barna sine som jeg aldri får oppleve igjen. En skal ikke se bort ifra at nettopp den er en av årsakene til at vi har valgt å få flere barn enn snittet. Med unik støtte i hverandre har vi nemlig kjærlighet til overs i en ellers så hektisk hverdag med små barn. Og det unner jeg alle andre barn og foreldre å oppleve.

Så ta gjerne en debatt om utfordringer ved tredelingen av foreldrepermisjonen. For de fins. Men ikke ta fra barna gleden og muligheten til å oppleve pappapermens magi.