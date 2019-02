Foreldre fortviler over ny permisjonsordning

Venstre

Venstre var partiet som fikk gjennomslag for dagens tredelte løsning, med en historisk lang fedrekvote på 15 uker.

– Vi er veldig for at både mor og far skal sikres like rettigheter til å være hjemme med barnet, og for at ingen av foreldrene får et for langt fravær fra arbeidslivet, skriver stortingsrepresentant Guri Melby til NRK.

Hun mener likevel at dagens ordning ikke er helt optimal, og mener det bør sikres bedre rettigheter for dem som velger å ta ulønnet permisjon for å forlenge tiden hjemme med barnet, slik at man ikke mister rett til syke- og pleiepenger i alle fall det første 1,5 året.

Senterpartiet:

Er for en tredeling som dagens ordning, men har fremma forslag om at den nå evalueres i løpet av året.

– Vi ser at fedrekvoten har medført at flere fedre tar kvoten. Det har vært en målsetning for Senterpartiet å øke fars samvær med barnet i foreldrepermisjonen, skriver Aisha Naz Bhatti i Sp til NRK.

Hun mener samtidig at man må ta hensyn til mors behov for restitusjon, amming, barnets behov osv.

– Skaper den tredelte ordningen utilsiktede konsekvenser må vi se nærmere på hvordan vi kan gjøre foreldrepermisjonen mer fleksibel, mener hun.

Høyre:

Ønsket i utgangspunktet å beholde 10 ukers fedrekvote.

– Vi er opptatt av at familier skal ha valgfrihet og fleksibilitet, skriver Kristin Ørmen Johnsen i en epost til NRK.

Hun skriver videre at regjeringens innføring av tredelt foreldrepermisjon har gitt fedre 15 uker permisjon, det betyr at fedrene får en uke mer enn de hadde i 2013.

– Vi vil følge utviklingen. Vi mener det er bra for barnet at både mor og far tar foreldrepermisjon.

Arbeiderpartiet:

Er for en ordning som dagens tredelte, og mener den sikrer at begge foreldre skal ha muligheten til å kombinere arbeid og familie.

De ønsker ikke å endre dagens ordning.

– Vi er tilhengere av at både mor og far skal få muligheten til å både ha god tid med barna når de er små og at begge skal ha muligheten til å kombinere arbeid og familie. Med dagens ordning kan en av foreldrene være hjemme i enten 8,5 mnd med 100 % lønn eller 11 mnd med 80% lønn, skriver Anette Trettebergstuen i Ap i en epost til NRK.

Rødt:

Partiet ønsker å utvide hele foreldrepermisjonen. De ønsker også en forbedring med for eksempel selvstendig opptjeningsrett for begge foreldre og økt engangsstønad.

– Vi vil utvide fødselspermisjonen til 52 uker. Mor skal sikres tre uker før termin og 14 uker etter fødsel. Far/medmor har krav på 14 uker. I tillegg mener vi at retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon også skal gjelde for foreldre som mottar ulike trygdeordninger, skriver første vararepresentant for Oslo, Aydar Seher til NRK.

Fremskrittspartiet:

FrPs ønsker større valgfrihet for familier enn det dagens ordning legger opp til.

– FrP har tillit til at foreldrepar finner frem til en god løsning for sin familie. Vår primærpolitikk går ut på å gi familiene valgfrihet og fleksibilitet ved å utvide fellesdelen av foreldrepermisjonen, skriver familiepolitisk talskvinne, Silje Hjemdal, til NRK.

Partiet legger vekt på at de er klar over at mange er frustrerte over dagens ordningen, for eksempel foreldre som arbeider i utlandet over en periode, på fiskebåt, eller av andre årsaker har vanskeligheter med å ta ut foreldrepermisjonen til en gitt tid.

– Vi vil fremme tiltak som gjør situasjonen bedre for landets barnefamilier dersom det viser seg at den nye ordningen medfører problemer for folk, skriver Hjemdal.

Sosialistisk Venstreparti:

– Tredelt foreldrepermisjon har ikke vært løsningen SV primært har tatt til orde for, men partiet har lenge jobbet for en mer likestilt foreldrepermisjon, skriver familie- og likestillingspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, til NRK.

De mener likevel at en tredeling, som innebærer 15 ukers fedrekvote, ligger tett opp til deres primærstandpunkt om en fedrekvote på 14 uker.

De ser likevel utfordringer ved dagens ordning, blant annet at foreldrene har ulik rett til opptjening til foreldrepenger.

– Fedre diskrimineres i dag ved at de ikke får opptjent individuell rett til foreldrepenger, hvis mor ikke er i arbeid eller utdanning. Dette bør endres slik at alle foreldre har individuell opptjeningsrett uavhengig av kjønn, skriver de.

Miljøpartiet de Grønne:

Partiet mener ikke dagens ordning er god, selv om de stemte for ordningen som ble innført.

– Nei, dessverre tror jeg ikke vi er i mål. MDG har programfestet tredeling av foreldrepermisjonen og har stemt for dagens ordning i Stortinget. Samtidig ser vi at dette har blitt vanskelig for mange familier, skriver nasjonal talsperson, Une Bastholm.

Partiet mener dagens ordning er for lite fleksibel, og at det er få muligheter for unntak hvis far ikke har mulighet til å ta ut kvoten eller der hvor ammepause ikke er praktisk mulig.

– Sånn kan vi ikke ha det, skriver Bastholm.

Kristelig folkeparti:

KrF var eneste parti som stemte mot tredelingen da den ble vedtatt av Stortinget i fjor.

Partiet mener fellesdelen, altså den delen av permisjonen foreldrene kan fordele fritt mellom seg, bør utvides med fire uker, og at kvotene til henholdsvis mor og far bør utvides med 14 uker.

– Dette vil gi langt større fleksibilitet for foreldrene, sier stortingsrepresentant, Jorunn Gleditsch Lossius.

Partiet mener at dagens ordning er utfordrende for mange som jobber sesong basert eller turnus, og at heller ikke argumentet med ammefri holder mål.

– Mange bruker argumentet om at mor kan fint fortsette å amme etter at hun har returnert på jobb, men det er for eksempel ikke så enkelt for en sykepleier og la pasientene ligge fordi hun skal ta en ammepause. Krf er opptatt av at alle familieordninger, inkludert foreldrepengene, må først og fremst ta hensyn til barnas og familienes behov, skriver Gleditsch Lossius.