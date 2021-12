Livsfarlig vaksinemotstand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi er inne i den verste smittebølgen hittil. Norge stenges delvis ned igjen for å forhindre at helsevesenet blir fullstendig overbelastet på grunn av det store antallet covid-pasienter.

Men det er et særpreg ved de som nå blir innlagt på sykehus med koronaviruset i kroppen: Det uforholdsmessig store innslaget av uvaksinerte.

79 prosent av befolkningen har nå fått minst én dose av koronavaksinen. Likevel var nesten halvparten av de som i forrige uke trengte sykehusbehandling på grunn av pandemien, uvaksinerte.

Helt ferske tall fra Helse Sør-Øst viser at 56 prosent av koronapasientene som får intensivbehandling, ikke er vaksinert.

I tillegg har de uvaksinerte langt større sjanse for å dø av sykdommen.

På kristne nettsider og i Facebook-grupper finnes predikanter som driver aktiv motstand mot vaksinene.

De ansvarlige myndighetene fra Helsetilsynet til Statsministeren ber nå folk innstendig om å ta vaksinen. Så hvorfor i all verden er det fremdeles en del som ikke gjør det?

Enkelte finner det vi må kalle en slags religiøs-konspiratorisk begrunnelse for å si nei takk til det potensielt livreddende stikket.

I Europa har vi vært vitne til at hundretusener av vaksinemotstandere har tatt til gatene under pandemien, flere steder med voldelig utfall.

Her hos oss går det heldigvis fredeligere for seg. Vaksinemotstanderne her hjemme har nøyd seg med å brenne sine egeninnkjøpte munnbind i stedet for å tenne på offentlig eiendom.

Men man skal ikke ha beveget seg langt inn i nettets irrganger før man ser at tankegangen og teoriene langt på vei er de samme i de norske konspirasjonsmiljøene.

Det er imidlertid en ting som er annerledes hos våre vaksinemotstandere: En stor andel av de som engasjerer seg, er aktive kristne.

Det er den pinsekarismatiske delen av kristenheten som er særlig utsatt for denne formen for religiøs-konspiratorisk vaksinemotstand.

Mens statsministeren bønnfaller folk om å ta vaksinen, kan landets troende på kristne nettsider og i Facebook-grupper finne predikanter som driver aktiv motstand mot vaksinene. Det finnes de som går så langt som til å tilby forbønn for å avvaksinere dem. De kaller det å fjerne giften fra kroppen.

Men det eneste giftige her er det brygget disse predikantene har kokt sammen på en oppskrift av tvilsomme bibelutlegninger, manglende tillit til myndighetene, konspirasjonsteorier og falske profetier. Den blandingen er livsfarlig, folk har allerede dødd.

I avisa Dagen har vi gjennom hele pandemien dokumentert hvordan kristne ledere på ulike måter har advart mot vaksinen. Begrunnelsene har vært ulike, alt fra at man som kristen ikke trenger å være redd for korona fordi man er beskyttet av Gud, til frykt for vaksinens skadevirkninger.

Vaksine har ingen verdens ting med religion å gjøre.

I helgen skrev Dagen om samlingen på Storstua omsorg- og konferansesenter i Asker tidligere i høst. Der forkynte predikantene de mest fantasifulle teorier om vaksinen og korona-sykdommen.

De fremmøtte fikk høre at vaksinen representerer Dyrets merke nevnt i Johannes Åpenbaring i Bibelen. En ingrediens i vaksinen skal angivelig hete «luciferiers» og ha kodenummer 060606. Det er altså Satan selv som er på ferde, intet mindre.

Forsamlingen fikk også høre hvordan Bill Gates bruker pandemien i sin plan om å redusere jordens befolkning, også det ifølge dem forutsagt i Den hellige skrift. Nå er den nye verdensorden rett rundt hjørnet, fordi land som Australia, Litauen og Canada har innført vaksinepass.

Men det tragiske er at det ikke bare var konspirasjonsteorier som ble kastet rundt i de lokalene. Koronaviruset ble også spredt. Videre samlinger i konferansesenteret måtte avlyses på grunn av smitteutbrudd.

Etterpå har det også vært et koronarelatert dødsfall i miljøet. Det hele ligner på en slags kristen utgave av tragedien på den såkalte konspirasjonslåven på Gran.

Nå er det ikke lenger bare snakk om å kritisere usunn teologi og vanvittige bibelutlegninger.

Det er den pinsekarismatiske delen av kristenheten som er særlig utsatt for denne formen for religiøs-konspiratorisk vaksinemotstand. Lederne i de nordiske pinsekirkene erkjente sin egen bevegelses utfordringer da de tidligere i år gikk ut med en felleserklæring om pandemien. I det dokumentet advarte de mot konspirasjonsteorier, vaksinemotstand og usunne profetiske budskap.

Pinsevennledernes budskap var prisverdig. Jeg kjenner også på noe av det samme ansvaret for å si klart ifra i den alvorlige situasjonen som denne typen vaksinemotstand skaper.

For nå er det ikke lenger bare snakk om å kritisere usunn teologi og vanvittige bibelutlegninger. Disse forestillingene er mer utbredt enn det mange tror. Det gir grunn til bekymring.

Her dreier det seg faktisk om å redde mennesker fra å dø.

Vi har havnet i den fortvilte situasjonen at folk som absolutt burde tatt vaksinen, ikke gjør det fordi de lytter til denne typen predikanter.

Personer som befinner seg i risikogruppen på grunn av alder eller underliggende sykdommer blir gående uvaksinert mens smittetallene skyter i været. De tror at å motta et vaksinestikk vil være å handle i strid med Guds vilje.

Folk som absolutt burde tatt vaksinen, gjør det ikke fordi de lytter til denne typen predikanter.

Men slik er det absolutt ikke. Vaksine har faktisk ingen verdens ting med religion å gjøre.

Om få dager skal jeg igjen brette opp skjorteermet og motta min tredje vaksinedose. Det gjør meg verken til en bedre eller dårligere kristen.

Bare én til som er bedre beskyttet mot smitte, alvorlig sykdom og død.

