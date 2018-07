La oss være nakne sammen

Det er sommer og varmt, til og med i Norge. Kroppspresset øker i takt med temperaturen. 40 prosent flere unge jenter søker hjelp enn for fem år siden.

I likhet med mange kjenner jeg på denne usikkerheten hver dag.

Jeg ser på meg selv som en sterk kvinne.

Samtidig står jeg litt for lenge i speilet hver dag, mens tankene kverner rundt kroppen min. Hvorfor bryr vi oss så mye om kropp?

Alle er rare

Hvorfor ser jeg aldri andre nakne i det virkelige liv enn dem jeg ligger med? Er det meg det er noe galt med, eller er det holdningene våre?

Mye av problemet ligger i at vi sjelden ser andres kropper nakne. Det er ikke ofte man ser kliss nakne andre steder enn i porno eller på film eller i tv-serier, som for eksempel «Game of Thrones».

Seksualiserte og filmatiserte kropper kan ikke være vår eneste referanse til kropp.

Kropp er rart, kleint og uperfekt, men det er jo dønn normalt. Vi er rare alle sammen. Likevel føler jeg ofte at det bare er jeg som er rar, og det er jeg ikke alene om å tenke.

Det har bare blitt vanligere for barn og unge å dusje i privat bås etter gymtimene på skolen.

Jeg kan forstå usikkerheten rundt eget utseende når man er ung, spesielt hvis man ikke har mange venner. Men jeg vil at vi skal komme til et slikt nivå i normaliseringen av kropp, at det å være naken foran kjente og ukjente ikke er noe å tenke to ganger på.

Sensasjonelle nakenbilder

Hadde man sluttet å gjemme kroppen sin, så hadde alle sett flere vanlige kropper. Da hadde vi ikke følt oss så rare.

Det er mye snakk om nakenbilder som spres på internett. Hvis nakne kropper var helt normalt, tror jeg disse interessen for å spre bilder ville dalt.

Den dagen kropp slutter å være hemmelig, seksualisert og unormalt vil nakenbilder slutte å være en sensasjon.

At kvinner frigjør brystene sine og går uten overdel er radikalt og politisk, mens en mann som går i bar overkropp er sett på som normalt.

Folk sier at dette er fordi kvinner har bryster, men det er bare brystvorten som sensureres på sosiale medier. Selv om kvinners brystvorter ofte ser helt like ut som menn sine.

Små barn går også med bikinitopper, selv om de ikke engang har bryster. Dette starter i klesbutikkenes barneavdelinger, og er noe jeg ikke forstår.

Naken på stranda

Naturister blir ofte stigmatisert og sett på som rare. Jeg mener at naturister er de mest normale av oss alle, og at det er alle andre som bør endre holdningene sine.

Det er vi andre som er redde for å gå nakne som er rare.

Når man er naken har det ikke noe å si om man har på kule og moteriktige klær. Da er man bare seg selv. Å gå naken på stranda, i garderoben eller å figurere naken på sosiale medier, bør være helt innafor og vanlig.



Jeg mener at vi må handle for å komme videre. Man kan skrive og prate så mye man bare vil, men det mest effektive er å gjøre et eksempel ut av seg selv.

Normale kropper

Kanskje forsvinner de unødvendige tankene rundt min egen kropp, hvis jeg utfordrer meg selv til å for eksempel tilbringe en sommerdag på naturiststranden i Trondheim. Det håper jeg i alle fall.

Nå mener ikke jeg at alle skal gå nakne på Karl Johan. Jeg mener snarere at det bør være okei å være naken i settinger hvor det er naturlig – for eksempel på stranden eller i garderober.

Ikke bare å være naken, men å være det uten å føle seg rar eller at noen stirrer.

En dag håper jeg at ingen blir ufrivillig seksualisert eller kjenner på kroppspress, fordi vi blir så vant til å se ulike og normale kropper.

Vi må ikke bare frigjøre kvinners brystvorter, vi må frigjøre hele kroppen til alle kjønn!

