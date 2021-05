IKT-Norge støtter likebehandling

Pierre Lison tar et kraftig oppgjør med bitcoin i en kronikk på NRK Ytring. Han er spesielt bekymret over negative klimaeffekter ved det høye kraftforbruket knyttet til bitcoin-utvinning, og går til angrep på Norges «subsidiering av krypto-utvinnere».

Med det refererer han til at bitcoinutvinning som foregår i datasentre i Norge, nyter godt av at kraftkrevende industri betaler lav elavgift. Datasentre er en del av den kraftkrevende industrien.

Lison er forbauset og skuffet over at IKT-Norge mener myndighetene ikke skal blande seg inn i hva som foregår i et datasenter.

IKT-Norge vil aldri anbefale forbud mot utvikling av ny teknologi.

Han burde ikke være overrasket. Vi er krystallklare på at prinsippet om likebehandling av aktører må holdes høyt. Dette er hvorfor:

Næringslivet trenger forutsigbarhet. Hvis du starter en bedrift skal du vite hvilke betingelser som gjelder, og være trygg på at de ikke endrer seg over natten.

Norges internasjonale omdømme som et land det er trygt å investere i er avhengig av stabile rammevilkår og forutsigbarhet.

Datasentre er livslinjen i det digitale samfunnet. Uten datasentre hadde hverken hjemmekontor, fjernundervisning, digitale banktjenester eller medisinsk fjerndiagnostikk kunne skje det siste året. Å vingle med vilkårene for datasentre er ingen god ide. Teknologi som fortsatt er i støpeskjeen vil alltid ha flere spørsmål enn svar.

Så lenge det ikke er i brudd med norsk lov, er det ingen politisk oppgave å sette seg til dommer over hva slags data som behandles i et datasenter. Hva som har verdi vil alltid være et subjektivt spørsmål. Aldri har det vært mer tydelig enn i debatten over kryptovaluta.

Forskjellsbehandling av datasenteraktører med og uten kryptovaluta-utvinning er i strid med EØS regelverket.

Men å avskrive ny teknologi fordi den har egenskaper man ikke liker eller har tro på, er i beste fall uklokt.

Teknologi som fortsatt er i støpeskjeen vil alltid ha flere spørsmål enn svar, men representerer også muligheten til å tilføre oss noe grunnleggende nytt og verdifullt.

