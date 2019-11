Ignorér dem.

Selv om jeg fordømmer handlingene til SIAN under demonstrasjonen i Kristiansand 16. november, så er det ikke dem jeg er mest skuffet over. Jeg forventet ikke bedre fra SIAN.

Muslimene derimot, de som reagerte med vold, de skuffet veldig og gikk rett på limpinnen.

Profeten Muhammad har sagt at en muslim er en som gir andre mennesker fred, både med sin tunge og sine hender. De som gikk til angrep på SIAN-demonstrasjonen, oppførte seg alt annet enn muslimsk/fredelig. Hvis de kunne gjøre sånt med så mye politi til stede, Gud vet hva de kunne ha funnet på dersom politiet ikke hadde vært der.

Reaksjonen som ble vist var akkurat det SIAN ønsket.

Ved å både være til stede og gå til angrep på demonstrantene på denne måten brøt de selv flere bud i islam, blant annet om å:

Ikke bli værende på steder der det begås blasfemi.

Ikke straffe blasfemikere.

Vise tålmodighet.

Adlyde myndigheter og følge lov og orden.

Det ironiske er at det egentlig var de såkalte muslimske angriperne som vanæret Koranen mest, ved å ikke følge den og dermed skape kaos og ufred.

De hjalp også SIAN med å oppnå målet sitt: Å nok en gang svekke islams omdømme. Med andre ord, de har gjort islam og fredelige muslimer en bjørnetjeneste. Reaksjonen som ble vist var akkurat det SIAN ønsket. Og da er det ikke rart at de ønsker å gjøre det igjen.

Moskeene i Norge har åpenbart ikke gjort jobben sin. Kan man forvente så mye fra dem? I mange muslimske land blir blasfemi slått hardt ned på. I land som Pakistan blir man straffet for alt som kan oppfattes som blasfemi, som for eksempel hvis en Ahmadiyya-muslim sier den muslimske fredshilsenen Assalamu alaikum, blir dette også regnet som blasfemi og vedkommende straffes for å ha brutt loven.

Muslimene som reagerte med vold gikk rett på limpinnen.

Denne tankegangen har pakistanske muslimer brakt med seg til Norge og smittet over på andre muslimer med opphav fra andre land. Og når moskeene i Norge sjelden eller aldri tar avstand fra slike blasfemilover eller en slik barbarisk lære, men heller mener at i en islamsk stat skal blasfemi straffes, så kan man ikke akkurat forvente at norske muslimer ikke skal reagere slik noen gjorde: Med vold mot SIAN.

De som gikk til angrep på SIAN hylles som helter blant mange muslimer. Dette er et resultat av at det i årevis har blitt preket at blasfemi må straffes.

Dersom moskeene i Norge ikke ønsker seg flere episoder som den på Kristiansand torv, bør de snarest sette i gang tiltak for å fremme islams sanne lære angående blasfemi. Det er gledelig å se at flere sunni- og sjiamuslimer med ledende verv i Kristiansands moskeer faktisk allerede har begynt å anerkjenne den.

La dem stå der alene med demonstrasjonen sin

Profeten Muhammad ble hånet mye verre av sitt eget folk mens han levde enn det noen «tøffinger» gjør i dag, med beskyttelse av politiet. Om noen søkte tillatelse fra ham om å straffe slike, nektet han dem bestandig. Det var i tråd med Koranens lære.

Muslimer som ikke følger denne læren, men heller prøver å oppføre seg som mer muslimske enn Profeten Muhammad, fungerer bare som nyttige idioter for islamfiendtlige grupperinger.

Derfor, når SIAN skal demonstrere, uansett om de skal brenne Koranen eller ikke:

Ignorér dem.

La dem stå der alene med demonstrasjonen sin, så får politiet gjøre sin del av jobben.