Hvorfor kaller dere vår levemåte «fake news»?

De siste dagene har media vært preget av Innovasjon Norge, Sommarøy, løgn og« fake news». Det er litt rart at det ikke var noen som hadde tenkt å snakke med oss om hva som ligger bak vår historie? Det var for eksempel jeg som organiserte folkemøte på Sommarøy, samlet inn underskrifter og møtte opp utenfor Stortinget. Det er ikke «fake news».

Innovasjon Norge tok kontakt i februar med ønsket om vi her på Sommarøy kunne dele vår historie om hvordan livet virkelig er med lys/sol døgnet rundt, slik at folk ute i verden kunne forstå det.

Det har vi gjort, åpent og ærlig.

Vi på Sommarøy har levd på en «tidløs» måte i generasjoner, med fiskere og andre som har fulgt været, lyset, flo og fjære som arbeidstid. Jeg vokste opp med siesta hver dag og da Innovasjon Norge foreslo at vi kunne fokusere på klokken og tiden var det helt naturlig å si ja. På nattetid om sommeren gjør vi alt fra å male huset, klippe plenen, bade og dra på båttur, mens resten av Norge sover. Og det er mange barn på Sommarøy som ikke har noen streng leggetid om sommeren.

Sist i april var utkastet til vår måte å få dette ut klar, og vår lokalgruppe startet med å beskrive hva vi faktisk gjør her på kveld/natt i den lyse årstiden. 24. og 25. mai hadde vi en medhjelper med oss og laget en enkel mobilfilm om våre aktiviteter med unge og eldre, og jeg inviterte lokalt på Facebook folk til et lite folkemøte for å lage oppropet. Her var det aldri fokus på antall, men på at vår morsomme erklæring skulle skape engasjement.

Det vi gjorde la vi ut på vår nye Facebook-side og inviterte hele Nord-Norge til å sende inn film og bilder på det de gjør i den lyse sommernatten i nord, og mange har engasjert seg-

Innovasjon Norge og et PR byrå sendte ut en pressemelding med budskapet Time-Free Zone hvor vi selvfølgelig spisset våre ambisjoner for å skape blest og PR.

Vi fortalte og viste gjennom filmen hvordan vi lever med tid og muligheter her nord om sommeren, og i sitatene mine rettet jeg fokus på hvordan vi slukes av tiden, og hvordan vi ofte styres av klokken og ikke rekker å leve.

Jeg har lenge vært opptatt av å leve mer «tidløst». I september i fjor sa jeg opp jobben min etter 35 år for å ta tida tilbake, og jeg har ikke hatt armbåndsur på mange herrens år. Hvorfor ikke nyte mer den tida man har og la seg styre av dagslyset, naturen og menneskene rundt seg, og våge å være mer impulsiv? På lang sikt tror jeg det kan føre til lavere sykefravær og gjøre oss friskere.

Ja, Innovasjon Norge samarbeidet med byråer, som hjalp oss med filminnspilling, og de sendte ut pressemeldinger. Men dette har skjedd på mine og resten av Sommarøys premisser. Det var min idé, ikke Innovasjon Norges, å henge opp klokker på broen. Jeg oppfordret også de som ønsket det å gjøre det samme, som en personlig beslutning om å ta tida på alvor.

Det var jeg som organiserte folkemøtet. Ikke Innovasjon Norge. Det var jeg som samlet inn underskrifter. Ikke Innovasjon Norge.

Og det var jeg som dro ned til Oslo for å møte min venn og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen. Jeg hadde med meg underskriftene og viste dem til ham. Kent fikk overlevert selve underskriftene på PDF, ikke fysisk, og det er helt vanlig – i tilfelle det var andre beslutningstakere jeg skulle vise de fysiske underskriftene til.

Målet er jo fortsatt å skape debatt hvor vårt ønske om en tidsfrie sone skal skape morsomme, men også alvorlige samtaler om tid og hvordan den påvirker oss

I dette initiativet har vi sammen diskutert vinter- og sommertid, ingen tid, mer fleksible åpningstider og fleksible arbeidstider, tid til å være mer impulsiv, og mye annet.

I alle mine samtaler med media har vi fokusert på hva kan vi endre, og hva som er umulig å endre. Tilbakemeldingene fra «hele» verden har vært: «Dette er viktig», «Dette trenger vi å bli påminnet», «Hvor fantastisk at dere faktisk lever med lys og muligheter 24/7».

De siste to dagene har jeg blitt kontaktet av flere store utenlandske medier som sa: «Hva er egentlig problemet som diskuteres i Norge nå? Vi så jo at pressemeldingen ble sendt fra et PR-byrå og at Innovasjon Norge var involvert. Du har jo fortalt oss i intervjuet at du gjør dette for å sette søkelyset på det vi syntes er så flott og viktig; at det går an å leve uten at klokken styrer all vår tid! Vi liker historien og vi forteller den videre uansett.»

Vi på Sommarøy har fortalt vår historie, hvordan vi lever, og hvordan vi ønsker å leve mer. Vi vil fortsette å dele historien vår videre, selv om prosjektet med Innovasjon Norge er over.

Hvorfor ledelsen i Innovasjon Norge fikk panikk og ikke bare kunne henvist til meg at det som vi har delt er vår ekte historie på vegne av hele Nord-Norge, det må dere spørre dem om.

Alle som har bidratt her på øya er stolte av hva dette påfunnet har gitt oss av inspirasjon – inspirasjon til å bli enda mer bevisste på å bruke mer av det mest dyrebare vi har: Tiden.

Vi registrerer at media i Norge har fokusert på at Innovasjon Norge skulle vært klarere om at de tok initiativet til dette, noe vi synes er helt greit å diskutere. Men vi registrerer også at alle refererer til den «avslørende» NRK-reportasjen med diverse halvsannheter og kaster seg ut i debatten ut ifra den «fulle sannhet som reportasjen selvfølgelig må være» og kaller hele vår historie for «fake news».

Vi har delt vår historie fra Sommarøy og Nord-Norge. Det er sånn vi lever, og det er sånn vi ønsker å leve. Hvis noen vil kalle det «fake news», så lever vi godt med det! Jeg er fremdeles stolt leder av vårt tidløse prosjekt som vi selvfølgelig skal dyrke videre.

Ha en riktig god sommer. Om du skulle ønske det, er du hjertelig velkommen til Sommarøy for å koble ut de daglige tidsfristene i noen dager, og gjøre som mange journalister har gjort her de siste ukene. De har opplevd at her kunne klokka faktisk tas av.

De kom, og de erfarte at de kunne bruke tiden akkurat som de ville.