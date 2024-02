Grov avsporing

Jeg ble oppriktig oppgitt da jeg fikk opp FpU-leder Simen Velle i feeden min på TikTok. Selv om jeg er enig i at oss gutters utfordringer må løftes opp og frem, er jeg uenig i at sexlivet vårt er der skoen trykker. Og selv om Velle har beklaget ordbruken og moderert seg, står han likevel inne for mye av budskapet sitt, og det er fortsatt nok å reagere på.

Å snakke om sexlivet til oss gutter som om at det er det viktigste for oss, er å forenkle våre utfordringer. Da er det ikke rart at noen ikke tar oss seriøst når vi løfter utfordringene vi faktisk møter i hverdagen, særlig når Velle attpåtil gir de vi trenger støtte fra skylden for dem.

«Politikere må foreslå politiske løsninger som faktisk hjelper gutta»

For hva er det egentlig vi gutta trenger? Selv om ligg er digg, er det andre årsaker til at vi gutter har seilt akterut de siste årene:

Skolen er for teoritung, mange gutter får seg ikke læreplass, gutter begår oftere selvmord og mange av oss forsøker å oppnå drømmelivet med fast jobb, hus og familie, uten å helt føle at vi lykkes.

Dette er reelle problemer som må tas tak i, men å legge skylden på likestilling er en avsporing som leder oss en annen vei enn den som løfter oss gutta.

Når vi vet at mange gutter faller utenfor og føler på ensomhet, så er det samfunnets plikt å høre på og ta tak i de utfordringene vi opplever. Les også Menn i dameland

I altfor lang tid har vi latt være å prate om gutters utfordringer, ikke fordi likestillingen har tatt plassen, men fordi mange av oss nok har slitt med å sette ord på og tørre å være ærlige på at vi gutter også har vårt å stri med.

At gutta også føler seg sett og ivaretatt vinner alle på.

«Selv om ligg er digg, er det andre årsaker til at vi gutter har seilt akterut»

Derfor må politikere foreslå politiske løsninger som faktisk hjelper gutta. Vi trenger en mer praktisk skolehverdag som verdsetter flere gutters praktiske egenskaper. Vi trenger et helsevesen som tar gutters psykiske helseutfordringer på alvor. Vi trenger et boligmarked som gjør det lettere for single, både menn og kvinner, å få seg sin første bolig.

Og vi trenger et rausere samfunn der det er lov å si feil, beklage seg, bli tilgitt og ikke satt i bås og utestengt.

Dersom vi gutter skal få det bedre, må vi faktisk diskutere reelle samfunnsproblemer og ikke rope ut buzzwords for å skåre billige politiske poenger.

Og særlig ikke sette ulike grupper i samfunnet opp mot hverandre, slik FpU og Simen Velle gjør.