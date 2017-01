Et stykke venstrevridd propaganda

I sommer lå jeg på en solseng på en strand i Hellas. Rett bak meg lå to eldre ektepar fra Moss. En av mennene hadde et VG som han satt og leste høyt fra til de andres store fornøyelse. Det handlet om sport og politikk. Knegg, knegg, og boksølen rant ned i strupen da mannen plutselig sier: «Ja, dere veit jo at det er Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg som bestemmer det som skal stå i avisa? Så dette er jo rein venstrevridd propaganda!» Knegg, knegg, og «Ja, fy faen, de der de er gjengen sin!»

Og jeg lå der og beit kjeven hardt sammen og gjentok for meg selv: «Nå holder du helt kjeft Sven Henriksen, det slaget der kommer du til å tape!»

Lørdag gikk pressetalsmannen til Donald Trump ut og skjelte ut den amerikanske pressen fordi han mente de fabrikkerer løgner om at det var færre folk på Capitol Hill under innsettelsen av Donald Trump enn da Barack Obama ble innsatt. I bakgrunnen kunne vi nesten høre en furten nyvalgt president trampe i gulvet og rope «Løgn, løgn, løgn!» selv om de fleste av oss har sett bilder som beviser at det var over dobbelt så mange mennesker til stede da Obama ble innsatt. Men ifølge Trump-administrasjonen er altså dette en skitten løgn fra motstanderens side.

Og som ikke dette er nok satte all verdens kvinner seg ned og strikket luer for så å gå i demonstrasjonstog for å «hetse» Trump dagen etter hans store dag. At det var «The Pussy Grabs Back» hører ikke med til den trumpske virkelighet.

Venstrevridd propaganda? Jeg møter dette rare uttrykket til stadighet i debatter jeg deltar i. Om jeg skriver noe om Listhaug og regjeringens lite humane asylpolitikk er jeg et fjols og bærer av naiv venstrevridd propaganda. Hege Storhaug fra Human Rights Service beskylder også norske presse for det samme, at den prøver å selge inn et forvrengt bilde av virkeligheten som skal hindre folk i å se at Europa står på kanten av et stup og nærmer seg en katastrofe på grunn av alle innvandrerne som flommer inn over grensene.

Og i USA står Trump på talerstolen og sier til verden at Washington DC er en «sump» av kriminelle og farlige mennesker, og derfor kan verken kone eller barn bo der, det er for farlig. Og når pressen prøver å justere bildet av at byen slett ikke er slik roper presidenten «Løgn, løgn, løgn!» og trumpianerene nede i Florida jubler over denne handlingens mann som endelig skal gjøre Amerika hvitt igjen.

Hele høyrefløyen har for øyeblikket noe desperat over seg.

Man prøver å tegne et mørkt og dystopisk bilde av verden som er i ferd med å rakne. «Oss først»-tankegangen er ikke ny, men nå har den kommet opp til overflaten igjen. Den handler om å ikke blande kulturer, og la alle land få dyrke sine nasjonale verdier og la andre få dyrke sine så lenge de holder seg der de er.

Om pressen skulle rapportere om vellykkede forsøk og virkeligheter der folk kan bo sammen selv om de er forskjellig av hudfarge, religion og så videre, så er dette løgn og rett og slett bare venstrevridd propaganda. For «vi vet jo alle» at i Oslo er det bydeler som selv ikke politiet våger å gå inn i fordi muslimske bander har tatt kontrollen. Om du forteller at du selv har bodd på Tøyen og gått over Grønland i hundre år og alltid følt deg trygg, så roper folk tilbake: «Løgn, løgn, løgn!» og kan til og med prestere å skrive: «Jeg tror ikke på fakta, jeg tror på sunn fornuft!»

God bless us all.

I morgen går jeg jaggu i butikken og kjøper strikkepinner og rosa garn om det er mer igjen etter helgas protestmarsjer. Som jeg leste på en plakat en mann holdt opp foran Capitol Hill lørdag:

«Never underestimate a faggot with a pink hat and a tamburine in his hand!»

Apropos venstrevridd propaganda, jeg tror neppe amerikansk presse lar seg diktere hit eller dit, de er noen tøffinger. Mer enn én gang har de ikke gitt seg før selv en amerikansk president har stått med rumpa bar. Det kan skje igjen. Det er kanskje det solkongen vet og derfor han tramper så hardt i parketten i det for øyeblikket hviteste av alle hus?

Sven Henriksen er forfatter, skuespiller og samfunnsdebattant. Innlegget ble opprinnelig publisert på Henriksens blogg. Det er gjengitt med tillatelse.