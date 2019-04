En livbøye til «incels»

Opptil hundretusener av mannlige jomfruer har samlet seg som såkalte «incels» på nettforum. De forteller hverandre at de er dømt til å leve i sølibat fordi de er så genetisk underlegne at kvinner ikke vil komme nær dem.

Forumene oversvømmes av selvmedlidenhet, kvinnehat og fire massemordere har vært knyttet til miljøet.

I media har incel-fenomenet blitt forklart på flere måter. Alt fra å være et produkt av en patriarkalsk kvinnefiendtlig ideologi til å være en konsekvens av en komplisert mannsrolle.

Da Thomas Seltzer under Trydgekontoret sammenlignet incels med anorektiske jenter som tror de er «tykke», kan man også begynne å lure på om incel er en psykisk lidelse man snart kan få diagnostisert hos fastlegen.

Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i jorden og primært definere fenomenet så enkelt som incels selv gjør det: incels har reelle problemer med attraksjon. Derfor får de hverken sex eller kjæreste. Gjentatte erfaringer med å bli avvist har ført til resignasjon og håpløshet.

Selv om incels syn på kjønnsmarkedet er dystopisk er det noe sant ved det. Evolusjonen er beinhard mot menn innen den seksuelle sfæren. Færre menn enn kvinner får barn fordi det stilles høyere krav til menns egenskaper for at de skal få tilgang på sex. Noen menn faller helt gjennom

Det finnes likevel håp. Om du er en incel som leser dette, eller om du står en incel nær: her er en livbøye med råd om hvordan de negative tankene kan møtes og bekjempes, og hvordan attraksjon faktisk kan økes.

Du er større enn høyden din

Incels forklarer at de er håpløst uattraktive fordi de stiller svakt på ett område. Noen incels er ekskludert fra kjønnsmarkedet fordi de for lave (“heightcels”), skallede (“baldcel”) eller for å ha for tynne håndledd (“wristcels”).

Dersom du er en snill incel trenger du ikke å bli slem for å bli kjekk.

Hvis du var en ensom og liten mannlig elefantsjøløve kunne du gjerne kalt deg selv for en «under-to-tonn-cel», men å redusere kompleksiteten ved menneskelig tiltrekning til en enkelt egenskap, blir feil.

Evolusjonen har gjort at mange egenskaper er attraktive hos mennesker, for eksempel intelligens, kreativitet, bevegelse, humor, empati og sosial kompetanse. Om du stiller svakt på et område, finnes det mange andre sider du kan utvikle for å bygge din attraksjon.

Nice guys don’t finish last

Det virker motsetningsfullt slik vi ser på dem i dag, men incels forteller at de er uattraktive fordi de er for snille. Kvinner bare sier at de vil ha en snill mann, men velger heller «han slemme».

Imidlertid viser forskning at slemhet i seg selv ikke er attraktivt, men at det egentlig er bi-trekkene man forbinder med «bad boys» som er tiltrekkende. Dette gjelder for eksempel selvsikkerhet, spenningsskaping og karisma.

Det finnes måter å bygge opp din attraksjon.

Den snille mannen har fått et dårlig rykte fordi han forbindes med å være kjedelig, klengete og i liten grad stå opp for seg selv.

Dersom du er en snill incel trenger du ikke å bli slem for å bli kjekk. Faktisk viser forskning at snillhet er attraktivt. Du kan heller forsøke å ta til deg noen av «bad boyens» ekte tiltrekkende egenskaper.

Bygg karakter

Mange incels forteller at de har forsøkt å bli mer attraktive ved å få opplæring av «sjekkekunstnere». I bunn og grunn handler sjekkekunnskap om å lære menn til å bli mer selvsikre. Dette høres ikke så dumt ut siden forskning tyder på at selvsikkerhet er tiltrekkende. Problemet er at selvsikker utstråling i hovedsak skapes av dine underliggende egenskaper og kvaliteter.

Trygghet på date kommer av at man har den sosiale kompetansen som situasjonen krever, har en interessant personlig historie å dele og har et liv man er såpass tilfreds med at man er komfortabel med å invitere en partner inn i det.

Se for deg en person som er sosialt keitete, bruker mesteparten av tiden foran PC'en og som har falt utenfor samfunnet. Å be han gå bort til en kvinne i en bar for å imitere selvsikkerhet tror jeg kan gjøre vedkommende motløs.

Stikk fingeren i jorda: incels har problemer med attraksjon.

Heller enn å øve på å bli selvsikker, er det for denne gruppen bedre å jobbe med å utvikle de egenskapene som gjør at selvsikkerhet kommer naturlig.

Her må incels selv ta ansvar ved å utvikle attraktive egenskaper.

For å øke din sosiale kompetanse kan du for eksempel skaffe deg en jobb som selger, for å bli bedre til å lese sosiale koder kan du jobbe som servitør, for å bli mer morsom kan du ta et kurs innen stand-up og for å bli mer empatisk kan du melde deg inn i en dyrevernsorganisasjon.

Dette handler om mer enn å få et sexliv. Det handler om å bygge karakter som gjør at man kan klare seg i verden. Problemet er at incels har snudd det hele på hodet: først når de får seg dame skal de bygge karakter.

Høyde har noe å si

Det er naturligvis vanskelig å ha sympati med incels etter de grusomme handlingene som har blitt begått.

Jeg tror imidlertid at majoriteten av incels ikke er latente mordere. Jeg tror heller ikke at incels mener at de har krav på kvinnekroppen. Men når du uten å ha bedt om det fødes inn i en kropp som skriker etter å danne dype, nære og intime relasjoner, så er du dømt til å kjenne på frustrasjon, skam og en bunnløs lengsel om ingen møter dette behovet.

Trygghet på date kommer av den sosiale kompetansen

Det er denne smerten som må møtes med forståelse. Det er også viktig å anerkjenne deler av incels virkelighetsbilde. Det er sant at noen menn bare har blitt avvist, det er sant at flere låste egenskaper (f.eks. høyde) har noe å si, og det finnes ingen quick fix for å utvikle attraksjon. Å benekte dette vil bare skyve incels lenger vekk.

Møt heller incels med forståelse for deres utfordringer, og forsøk å oppmuntre disse guttene og mennene til å fortsette sin utvikling.