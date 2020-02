En drittpakke fra Vegvesenet

At det offentlige bruker våre skattepenger uten tilstrekkelig kostnadskontroll er ikke noe nytt fenomen. Men at Statens vegvesen har bygd to toaletter ved nye E6 i Stange på Hedmark, til en pris på 17 millioner, hvor regningen så oversendes bilistene gjennom økte bompenger, er helt vanvittig.

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen sier til NRK at denne investeringen er et viktig trafikksikkerhetstiltak, siden denne strekningen av E6 har veldig mange dødsulykker som skyldes bilister som sovner bak rattet. Unngår vi ei dødsulykke, så har vi spart inn dette anlegget mange ganger, forteller Stensbye.

Dette er mildt sagt en oppsiktsvekkende uttalelse for å bortforklare en uansvarlig sløsing med bilistenes penger. Ville ikke et fullt funksjonelt toalett til 500.000 kroner hatt den samme effekten?

Det må være svært sjelden at bilister sovner av å være ekstremt trengende, eller at bilistene tenker at de må komme seg hurtigst mulig til de kunstneriske toalettene på Stange. Hvis det var tilfelle kunne man i verste fall oppleve mye uvettig kjøring for å rekke fram i tide. Det ville i så fall gitt den stikk motsatte effekten av det Vegvesenet hevder.

Når nøden oppstår ønsker nok de fleste å finne et avtrede som er rent og pent, for et kortest mulig stopp. Dette skal ikke være et oppholdsrom og for de langt fleste er det nok bare snakk om «drit og dra».

Toalettene ligger vakkert til ved Mjøsa. Foto: ANDERS BAKKERUD LARSEN / NRK

Statens vegvesen sier at å få det billigere enn 17 millioner ikke er mulig, da dette har vært ute på anbud. Da må man spørre hvilke kriterier som var spesifisert ved innhenting av anbudet. Her har man ikke hatt fokus på å bygge et funksjonelt toalett, men nærmest designet et kunstverk, en iglo i eksotisk materiale, hvor man kan sitte og nyte utsikten utover Mjøsa.

Ved innhenting av anbud vil som regel prisen reflektere det man ønsker levert. Her burde varsellampene lyst kraftig når man så hva dette ville koste og kanskje stilt spørsmålet: Ville man ha brukt sine egne sparepenger på dette?

Det burde være mulig å bygge flotte toaletter med en standardisert utforming og legge til grunn en funksjonsspesifikasjon for langt lavere kostnader, uten at dette går ut over formålet, mangfoldet langs våre veier og helhetsopplevelsen.

Et funksjonelt toalett dimensjonert for en standard bakpart, riktignok av økende størrelse og tyngde, som kan ta imot den hurtigmaten som serveres langs landeveien, burde åpenbart ikke koste 17 millioner.

Kanskje kan vi lære noe av kineserne som bygde et gigantisk sykehus på 10 dager. Da var det verken snakk om arkitektkonkurranse, kunstnerisk utforming eller ekstravagante materialer, men standardiserte prefabrikkerte løsninger! Byggetiden for sykehuset var garantert langt kortere enn Statens vegvesen her har brukt.

Vi kan ikke fortsette å sløse med offentlige midler og ukritisk tillate nærmest spesial designede kunstverk, uten fokus på det reelle behovet. Det må i langt større grad fokuseres på å finne funksjonelle løsninger som kan bygges både enkelt, kjapt og billig.

Når vi nå opplever at bilistene ikke bare skal betale bompenger for gang- og sykkelveier og økt kollektivsatsing, men også betale for to utedass til 17 millioner, er det en hån mot bilistene. Med slike opplevelser, har vi kanskje bare sett starten på bompengeopprøret!

Statens vegvesen har her vist sin udugelighet i rollen som prosjektleder, hvor de nødvendige kontrollmekanismer ikke har vært på plass eller fungert etter hensikten.

Det er nok mange trafikksikkerhetstiltak som ville hatt langt større effekt enn denne uansvarlige og meningsløse investeringen, hvor kostnadene veltes over på bilistene gjennom økte bompenger.

Her har Statens vegvesen servert en skikkelig drittpakke til bilistene, som åpenbart traff rett i skåla!