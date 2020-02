Disse veitoalettene koster 16,9 millioner kroner

– Prislappen er helt hinsides!

Det sier NAF-sjef Stig Skjøstad. Han reagerer på hvor mye Statens vegvesen har brukt på de to toalettanleggene langs E6 i Stange kommune.

De svindyre toalettene har vært i bruk i snart seks år, og ligger vakkert til langs den nye motorveien i Innlandet, med mjøsutsikt fra toalettet.

Prislapp per bygg: 8,5 millioner kroner.

Bygget det billigste alternativet

Her kan du senke skuldrene, sette deg til rette og nyte utsikten utover Mjøsa. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Toalettene er røde og fine, og helt annerledes enn toaletter jeg har sett før. Men de er også et symbol på at man tar seg god råd når man utformer ting langs veiene, forteller Skjøstad.

Statens vegvesen var byggherre på strekningen. De la toalettbyggingen ut på anbud. Og ifølge prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye, var dette den laveste prisen de kunne bygge toalettene for.

– Dette er en rasteplass som har vært på anbud. Å få det billigere enn dette er ikke mulig. Sånn sett er det faktisk ikke mulig å spare mer penger på det, sier Stensbye.

Toalettbygget langs nordgående strekning i Stange. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Dyrere enn Oslo vest

Han anslår at kvadratmeterprisen ligger på rundt 200.000 kroner. Godt over det dobbelte av hva en leilighet på beste vestkant i Oslo ble solgt for i 2019. Der lå snittet på 90.000 kroner mot slutten av 2019.

Det var NAF-magasinet Motor som omtalte saken først.

– Det koster såpass mye når du skal bygge toalettanlegg som skal vare for evigheten. Og som skal tåle all den bruken offentlige toalett skal gjøre, forteller prosjektleder Stensbye.

NAF-sjef, Stig Skjøstad. FOTO: NAF Foto: Erik Norrud / NAF

Han forteller at infrastrukturen til toalettene under bakken forklarer noe av den høye prislappen.

Argumentet om at dette var billigste alternativ kjøper ikke NAF-sjef Skjøstad.

– Jeg har ikke sett anbudsrunden, men da bør det være et godt marked for dem som driver med toalettbygging i Norge, hvis det er prisen du kan forlange for et toalett, forteller Skjøstad.

Trafikksikkerhetstiltak

Prosjektlederen forstår at enkelte reagerer på prislappen. Han forteller at poenget var å bygge et blikkfang som folk ønsket å stoppe ved. Å få folk til å ta den hvilepausen de trenger for å bli en sikker trafikant.

Taale Stensbye, prosjektleder i Statens vegvesen, mener toalettene er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

– Husk på at dette er et trafikksikkerhetstiltak. På strekningen her på E6 har vi veldig mange dødsulykker som skyldes sovning bak rattet. Unngår vi da ei dødsulykke, så har vi spart inn dette anlegget mange ganger, forteller Stensbye.

NAF-sjef Skjøstad er glad for at Statens vegvesen tenker trafikksikkerhet på sine prosjekter.

Likevel mener han de kunne fått like god trafikksikkerhet til en mer fornuftig prislapp.

– Så lenge vi betaler bompenger og over skatteseddelen, så må man tenke på hvilke signaler man sender ved å bygge så kostbare anlegg.