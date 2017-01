Eggdonasjon handler om likebehandling

Det å kunne bære frem et barn, er for mange kvinner den største drømmen av dem alle. Selve meningen med livet vil mange hevde.

I Fremskrittspartiet ser vi eggdonasjon i et likestillingsperspektiv. Så lenge vi tillater menn å donere sæd, ser vi ingen motforestillinger mot at kvinner skal få donere egg. Det er ingen logikk for oss at dette skal være tillatt for menn, og samtidig være forbudt for kvinner. Allikevel mener vi det er viktig at donor er kjent, både for de kvinnelige og de mannlige donorene. Ikke minst for at barnet som blir hovedpersonen- skal kjenne sitt biologiske opphav.

Svake motargumenter

Som politiker i helse- og omsorgskomiteen, har jeg gjennom mange år møtt mennesker med ulikt syn også i denne debatten. Noen påstår at det kan være forvirrende at man har en mor gjennom genene, mens en annen mor har båret deg frem og født deg. Argumentet på den annen side, er at dette vil også gjelde adoptivbarn. Barnet er båret frem og født av en kvinne, men vokser opp med en annen som sin mor, hvilket er fullt tillatt i Norge.

Adoptivbarn vokser opp med en mamma og en pappa uten felles gener. Allikevel lever adopterte barn i gode omsorgshjem, som fullverdige familiemedlemmer. Ingen utenforstående vil noen gang spørre om gener. Det er det som gjør den politiske debatten så underlig, når jeg hører hvilke argumenter som benyttes når det gjelder motstanden mot eggdonasjon.

Kjærlighet og trygghet er det viktigste

Barn som vokser opp uten sine biologiske foreldre enten de er unnfanget via sæddonasjon, eggdonasjon, eller er adoptert, er like ønsket av sine foreldre. Foreldrene elsker sine barn uavhengig av måten de kom til verden på.

Hva opphav angår er det absolutt viktigste for alle barn å vokse opp i et kjærlig og trygt hjem. Og dette oppleves som like viktig enten barnet vokser opp som donorbarn av sædceller eller egg.

I løpet av barnets oppvekst vil informasjonen man som forelder gir, være førende for barnets nysgjerrighet. «Hvem er jeg» og «hvor kommer jeg fra», er blant argumentene motstanderne mot eggdonasjon gjerne benytter.

Når det gjelder adopsjon og sæddonasjon fremstår disse spørsmålene fullstendig uproblematiske.

Bred støtte

I Aftenpostens nettavis har det de siste dagene vært en avstemning for avisens lesere. Spørsmålet er ja eller nei til eggdonasjon er spørsmålet. Mer enn 9000 mennesker har svart på denne nå, og ja-siden er på hele 73 prosent.

Dette viser at vi har folket med oss når vi sier at kvinner og menns mulighet til å få hjelp, bør likestilles.

Fremskrittspartiet er avhengige av flertall i Stortinget for å få gjennomslag for en oppmykning av dagens regelverk - for oss er dette allerede vedtatt politikk.