Du må ikke hete Bondevik for å stemme KrF

Sønnen til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, John Harald Bondevik, skrev i helgen en ytring i NRK som mange har fått med seg. Beskyldningene hagler om hvor kjipe og lite folkelige vi er.

Det er trist å høre at vi oppfattes slik, men jeg kjenner meg ikke truffet av teksten til Bondevik, som aldri har vært aktiv i partiet. Et parti som det han skisserer har jeg ingen interesse av å engasjere meg i.

Men her er jeg, mer engasjert og motivert enn noen gang.

Høsten 2018 sto jeg på rød side i det mye omtalte samarbeidsvalget til KrF. Jeg ønsket at partiet skulle se til venstresiden for politisk samarbeid.

Selv om landsmøtet falt ned på det motsatte av hva jeg jobbet for, har jeg blitt værende i partiet og støttet opp om regjeringsprosjektet, også da vi samarbeidet med Frp.

Hvorfor? Fordi KrF er mer relevante enn noen gang.

Det er 70 millioner flyktninger i verden, mennesker KrF kjemper for hver eneste dag. Det er KrF som sikrer én prosent av Norges BNI i bistand, spisser den inn mot dem som trenger den aller mest, og det er vi som sikrer tre ganger så mange kvoteflyktninger som under de rødgrønne.

Påstanden om at KrF kun er seg selv nok, faller på sin egen urimelighet.

I stedet for å stå på utsiden og peke inn, bli medlem og kjemp sammen med oss.

Bondevik kan være uenig i KrFs politiske saker, men å beskylde oss for å ha for lavt ambisjonsnivå i den internasjonale solidariteten, er så feil som det kan bli.

Med KrF i regjering kan vi vise til et historisk høyt bistandsbudsjett.

De fleste er vel ikke i tvil om hvilket av enten de nåværende eller tidligere regjeringspartienes fortjeneste dette er – det er i hvert fall ikke Frps gjennomslag.

Bondevik er opptatt av at 50 flyktninger fra Moria ikke er nok. Jeg er ikke uenig. Problemet med norsk innvandrings- og asylpolitikk er at de største partiene, fra både høyre- og venstresiden i norsk politikk, konkurrerer om å ha den strengeste asylpolitikken.

Det ligger i KrFs sjel at vi alltid kommer til å stå opp for dem som trenger det mest.

Derfor er jeg glad for at KrF i regjering fikk til 50. KrF har alltid kjempet for at Norge skal bistå de mest sårbare i verden, og det ligger i KrFs sjel at vi alltid kommer til å stå opp for dem som trenger det mest.

I tillegg står KrF for en solidarisk politikk på andre viktige områder. KrF er partiet som sikret den første økningen av barnetrygden på 23 år og økt engangsstønaden.

Klimautslippene har gått ned fire år på rad, og nå har Regjeringen bevilget penger til karbonfangst og -lagring. Dette er det største klimatiltaket i norsk industri noensinne.

KrF leverer på partiprogrammet vi vedtok i 2017, og jeg gleder meg til å jobbe videre for flere KrF-gjennomslag.

Bondevik sier selv at han ønsker seg tilbake til det partiet han kjente for over 30 år siden og anklager oss samtidig for å ha blitt snevre.

Da er det på sin plass å påpeke at vi beviselig har blitt et mer åpent parti enn det partiet Bondevik så inderlig savner.

Påstanden om at KrF kun er seg selv nok, faller på sin egen urimelighet.

Landsmøtet i 2013 var mitt første KrF-landsmøte, og jeg var utrolig stolt over beslutningen om å åpne partiet for flere enn dem som bekjenner seg som kristne, gjennom å fjerne bekjennelsesparagrafen.

Jeg har troen på et bredt folkeparti bygget på kristendemokratiske ideologi. Du trenger ikke være kristen eller hete Bondevik for å stemme KrF. Men du må mene familiepolitikk, internasjonale spørsmål og klima og miljø er viktig. Flere er nærmere KrF enn de tror.

Jeg håper dette hjelper Bondevik til å senke skuldrene. Og om han vil påvirke KrFs politikk, er vi midt i en spennende programprosess.

KrF er mer relevante enn noen gang.

Denne høsten kommer forslag til et nytt program, det vil vise KrF som sentrumspartiet som tar tak i vår tids utfordringer. I tillegg pågår det nominasjonsprosesser i alle landets fylker.

Min oppfordring er: I stedet for å stå på utsiden og peke inn, bli medlem og kjemp sammen med oss for et varmere samfunn og for politikk med utgangspunkt i menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Les kronikken: