Det er plass til alle på sjøen

Kjære politikere. Jeg har nettopp kjøpt meg en liten båt for å kunne dra på øyturer på fjorden med mine barn. Den er kjøpt over disk hos en norsk forhandler, jeg har betalt moms og forsikring, og den er registrert i småbåtregistret.

Den er enkel, rimelig, drivstoffgjerrig, stillegående og letthåndterlig, og perfekt for hyggelige turer til flotte rekreasjonsområder langs kysten.

Noen velger å kalle båttypen en vannskuter, basert på fremdriftssystem og sittestilling. Tidligere har vannskutere vært underlagt merkelige restriksjoner, som i praksis gjorde dem ubrukelige til alt annet enn herjekjøring og lek i bølgene langt til havs. Disse restriksjonene ble opphevet i våres og jeg så fram til å kunne benytte min lovlig anskaffede båt til fine turopplevelser i sommer.

Men nå har dere lokalpolitikere i det ganske land tydeligvis lite annet å bekymre dere over, for det er startet et voldsomt korstog mot vannskutere, med bakgrunn i en rekke underlige argumenter. Resultatet er at kommunene konkurrerer i å være raskest ute med å forby denne båttypen i sine farvann, noe som igjen gjør det meget uoversiktlig og upraktisk å ferdes på sjøen.

Det er startet et voldsomt korstog mot vannskutere.

For ordens skyld, jeg er også en ivrig kajakkpadler, seiler og brettseiler. Jeg liker fred og ro på sjøen. Jeg har irritert meg over barn som kjører rundt og rundt i små joller med 9.9 hk motor hver eneste sommerkveld i uthavnene og «tror det er lov», og jeg har irritert meg over voksne som bruker «vår» lille fjord utenfor hytta som treningsbane for vannskutere.

Men samtidig tror jeg at det er mer enn nok plass til at alle kan nyte sjøen på sin måte, uten at overmakten må gripe inn og diskriminere spesielle fartøystyper. Vannskuter er en fantastisk farkost for å oppleve skjærgården.

Det handler som med alt annet om å vise hensyn og samtidig ha takhøyde for andres interesser. Sørg for at reglene for å ferdes på sjøen er enkle, oversiktlige, konsekvente og kanskje mulige å håndheve, så er mye gjort.

Men det er selvsagt mer lettvint for dere politikere å slenge dere på totalforbuds-hylekoret med noen meget billige og tynne argumenter:

«Vannskutere støyer.» Nei det gjør de ikke. En moderne vannscooter er langt mer stillegående enn de fleste andre motorbåter, inkludert småjoller med påhenger, store yachter, og trivelige saktegående tøff-tøff-snekker.

En moderne vannskuter er langt mer stillegående enn de fleste andre motorbåter.

«Vannskutere er ikke nyttige.» Nei vel, men hvor mange lystbåter er nyttige? Hvis man da ikke ser nytteverdien i naturopplevelser, rekreasjon og avkobling.

«Vannskutere går fort.» Nei, men noen av dem kan gå fort. Det kan også en sportsbåt eller en RIB. Ferdsel på sjøen er uansett regulert av blant annet sjøveisregler og fartsgrenser. På samme måte som de fleste motorsykler og personbiler har en toppfart som er mye høyere enn fartsgrensene på veien. Men de er ikke totalforbudt av den grunn.

«Forskjellen på vannskutere og fritidsbåter er at vannskutere for eksempel kan svinge og snu raskere, samt kan kjøre nærmere land.» Dette er min favoritt, servert av Lan Marie Nguyen Berg. Ferdsel nær land er allerede regulert av f.eks. badebøyer, 5-knops fartsgrense, og generelle sjøveisregler. Og at et fartøy er manøvreringsdyktig og letthåndterlig er altså en god grunn til å forby det?

Det er mer enn nok plass til at alle kan nyte sjøen på sin måte.

Nå har det seg slik at jeg disponerer en båt til, som jeg da blir nødt til å benytte til rekreasjon langs kysten i sommer.

BÅTEN: EN klassisk speedbåt som politikerne mener er mer egnet i skjærgården enn vannskuteren.

Denne båten er en klassisk sportsbåt med en 20 år gammel diger påhengsmotor på hekken.

Den bråker mye mer enn min vannskuter. Den kan kjøre dobbelt så fort som min vannskuter. Den er mye vanskeligere å håndtere og kjøre trygt enn min vannskuter. Den forurenser mye mer og bruker mye mer drivstoff enn min vannskuter. Men ifølge dere kjære ivrige folkevalgte politikere er den altså mer egnet til båtliv, og velkommen i deres farvann.

Takk for det og god båtsommer.

Innlegget har også vært publisert på forfatterens facebookside.