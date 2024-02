Det er klart hun skal tjene penger

Norges største bank DNB tjente rett over 50 milliarder kroner i 2023.

Resultatet er det høyeste noensinne for DNB. Bakgrunnen er alle rentehevingene vi har sett de siste to årene. Banker, ikke bare DNB, tjener mer penger når rentene stiger.

La meg forklare hvordan dette henger sammen. Kundene betaler åpenbart mer i kroner og øre i renter på lånene sine, når rentene stiger. Men det er ikke det dette handler om: Dette handler om det man kaller rentemarginer.

Mellom innskudds- og utlånsrenten ligger det som henter pengemarkedsrenten. Pengemarkedsrenten er prisen bankene betaler for å låne penger av hverandre.

Mellom renten på utlån og pengemarkedsrenten, og mellom renten på innskudd og pengemarkedsrenten ligger det man kaller for en rentemargin – altså pengene banken tar imellom.

Marginer er selve forretningsmodellen

Banken tjener penger ved å ta litt høyere rente på boliglån enn pengemarkedsrenten, og ved gi litt lavere rente på innskuddsrenten. Derfor ligger bankenes innskuddsrente stort sett under, mens utlånsrenten ligger over.

Dette er bankenes forretningsmodell.

Det store overskuddet fra DNB henger altså sammen med at de har satt opp renten på boliglån like mye som rentehevingene fra Norges Bank, samtidig som at de ikke har satt opp innskuddsrentene like mye. Dermed stiger også det man kaller netto renteinntekter.

Derfor er det kanskje litt overraskende at DNB nå har en lavere rentemargin på utlån, enn da Norges Bank startet renteoppgangen for to år siden. Samtidig har marginen på innskudd økt. Dermed er det faktisk innskuddskundene som «lider» mest, relativt sett.

Kunne valgt å ikke heve like mye

Man kan likevel kritisere bankene for å sko seg på utlånskundene. Forbrukerrådet har blant annet gjentatte ganger pekt på at bankene kunne valgt å ikke heve utlånsrenten like mye som Norges Bank, nå som folk virkelig kjenner på en slunken bankkonto.

De kunne for eksempel sett på det som en del av sitt samfunnsansvar, mener noen.

Likevel, la det ikke være noen tvil: å drive bank er ikke noe veldedighetsprosjekt. Bankene har eiere, og DNB er et børsnotert selskap med mange små og store aksjonærer. Aksjonærer krever avkastning på sin investering, enten i form av utbytte eller i form av verdistigning på aksjene de eier.

Alle vil tjene mest mulig

Det er den norske staten som er største eier av DNB, med en eierandel på over 30 prosent. Det pekes av og til, noe naivt på, at kanskje staten kunne grepet inn.

Det skulle tatt seg ut.

Det spørs om noen av de andre eierne ville sittet og eid sammen med staten dersom for eksempel næringsminister Jan Christian Vestre skulle grepet inn og bedt DNB redusere utlånsrentene og dermed tjene mindre penger. Slik funker det rett og slett ikke i finansmarkedet.

Kjerstin Braathens jobb er å sørge for at DNB tjener mest mulig penger, innenfor bankens etiske retningslinjer.

Stem med føttene!

Dermed er det bare ett alternativ som gjenstår: deg og meg. Er du misfornøyd og føler deg flådd av banken din; bytt bank! Det er bare å stemme med føttene, og forlate den.

Forbrukerrådet peker helt riktig på at det er en del kompliserende elementer, som for eksempel at kundene låses inn i bankene fordi det blant annet er krav om lønnskonto i banken når man tar opp boliglån. Det gjør det vanskeligere å bytte bank, og folk oppfatter det som mer «pes».

Men umulig? Langt ifra. Dette handler om å gidde å ta tak selv.

DNB-sjefen sa på kvartalspresentasjonen onsdag at DNB må kjempe for kundene sine, og at det er viktig for henne at folk er kunder fordi det er verdt det – ikke fordi det er vanskelig å bytte.

Det er en oppfordring flere norske bankkunder bør ta til seg, uansett hvilken bank man er i.