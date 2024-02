Den europeiske sentralbanken: Rentetoppen er nådd

I forrige uke annonserte vår egen sentralbanksjef at Norges Bank skal holde renta i ro, for første gang på lang tid.

Mulig til sommeren

I natt kan den økonomiske fremtiden din bli enda bitte litt lysere. For i et intervju med CNN sier lederen for Den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, at det nå er bred enighet i banken om at dersom det står mellom å heve eller senke renten, så blir det en senking.

– Det kan være at det blir flere runder der den holdes uendret, men neste bevegelse blir nedover, sier ESB-sjefen.

Forrige uke holdt Den europeiske sentralbanken renten uendret for tredje gang på rad. Den ble dermed liggende på rekordhøye 4 prosent etter flere rentehevinger for å få bukt med prisveksten etter pandemien og krigen i Ukraina.

Den gangen mente Lagarde at det var altfor tidlig for å snakke om rentekutt.

– Konsensus rundt bordet var at det er for tidlig å diskutere rentekutt. Det er så enkelt som det, sa sentralbanksjefen for en uke siden.

Nå er det vist ikke det lenger.

Ifølge Bloomberg at det er sannsynlig at ESB kutter renten i sommer.

Advarer mot Trump

Lagarde hadde ikke bare med seg rosenrøde lovnader i intervjuet med amerikanske CNN. Selvfølgelig ble det også snakk om Donald Trump, og frykten for økonomisk ustabilitet. Hvis han skulle vinne presidentvalget i USA i november.

– Hvis vi husker tilbake til forrige gang Trump var president i USA, så er det ikke usannsynlig at det kommer trusler eller noen uforutsette hendelser som kan påvirke Europa. Så la oss være forberedt på uventede, svarte Lagarde.

En av de tingene som gjorde forholdet mellom EU og USA ekstra anstrengt da Trump bodde i Det hvite hus var blant annet tvisten rundt toll på stål og aluminium fra EU til USA og det europeiske svaret om å innføre toll på whisky, motorsykler og amerikanske jeans.

Men før det kommer en sommer, og da kan altså Den europeiske sentralbanken ha kuttet renten.

Og bakgrunnen er at inflasjonen i eurosonen har avtatt etter å ha nådd en topp på over 10 prosent i fjor. Den nærmer seg målet på 2 prosent.

– Det er ingen tvil om at trenden for prisveksten er avtagende, sier Lagarde.