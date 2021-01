Derfor er det børsrekord – midt i en pandemi

Fredag steg hovedindeksen på Oslo Børs til en ny rekord, og passerte 1.000 poeng for aller første gang.

Siden norske myndigheter stengte landet 12. mars har pilene på Oslo Børs steget jevn og trutt, kun avbrutt av noen midlertidige perioder med fall.

Det store fallet kom før nedstengingen.

12. mars stengte hovedindeksen på 650,6 poeng

8. januar stiger den til over 1.000 poeng

Oppgangen er på over 50 prosent

Oslo Børs ligger nå på et høyere nivå enn før pandemien.

Økonomer og politikere snakker om et enormt økonomisk tilbakeslag i norsk økonomi, og børsen stiger altså i til nye høyder.

Hva i all verden er det som skjer?

1. Markedet ser fremover

Et grunnleggende trekk ved aksjemarkedet er at det ser fremover. Det betyr at aksjekursene man ser i dag, kan reflektere optimisme knyttet til det som kommer av positive effekter knyttet til vaksinene på et senere tidspunkt.

Da rammer heller ikke nye smittebølger aksjemarkedet like hardt.

2. Vaksiner

Utrullingen av vaksiner startet tidligere enn man hadde forventet, og man satte de første dosene allerede i desember 2020.

Dette var en positiv overraskelse, som gir optimisme i aksjemarkedet om at ting går tilbake til normalen tidligere.

Flere tror at vaksinene vil utløse et skred av oppbygd etterspørsel, som vil bidra til å få hjulene raskere i gang.

3. Oljepris

Det er mange olje- og oljerelaterte selskaper notert på Oslo Børs, som påvirkes positivt av oppgang i oljeprisen.

Oljeprisen er nå på rundt 55 dollar fatet, og har steget rundt 30 prosent de siste tre månedene.

Euro (EUR) Amerikanske dollar (USD) NOV 19 DES 19 JAN 20 FEB 20 MARS 20 APR 20 8 9 10 11 12 13 NOK Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.

4. Renter

Styringsrentene er på null prosent både her hjemme, i eurosonen og i USA. Det betyr at dersom man har penger er det få andre steder enn i aksjemarkedet å plassere dem – dersom man vil ha avkastning.

Det betyr at alt fra vanlige privatpersoner til store pensjonsfond setter pengene sine i arbeid i aksjemarkedet.

Det store trykket presser prisene opp.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

De lave rentene fører også til at de som har lån får mye mer å rutte med, som både bidrar med mer penger inn i økonomien – og som gir folk mer penger til å investere i aksjer.

Man ser også at boligprisene, gullprisen og prisen på Bitcoin også har steget.

5. Mye av næringslivet går bra

Det er store bransjeforskjeller i næringslivet nå.

Bedrifter som driver innenfor reiseliv eller arrangementer går dårlig, mens mange andre fortsetter å gå bra.

Bransjer som var rammet av for eksempel lave aluminiumspriser eller lavere oljepriser, ser nå langt lysere utsikter.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 11.5% Kontorarbeid 3.2% 5.2% Ledere 2.4% 4.9% Serviceyrker og annet arbeid 2.7% 4.9% Industriarbeid 3.3% 4.8% Vis alle

6. Tiltakspakker

Myndighetene, spesielt i EU og i USA har lansert massive tiltakspakker. I EU har man satset spesielt på grønne tiltakspakker.

I USA tror blant annet Credit Suisse at Demokratenes kontroll over både senatet og Representantenes hus, vil føre til enda større generelle tiltak – men også flere utbetalinger til den enkelte.