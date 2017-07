Da Springsteen fikk Norgessjokk

Ragna Nordenborg er fast musikkspaltist i Ytring på radio og nett.

Kameralampa var slukket på bakrommet på Oslo Spektrum, jeg rakk fram en hånd som var svett inni for å takke for intervjuet. Men i stedet for raskt å vende ryggen til som verdensstjerner av hans kaliber ofte gjør etter sånne intervjuer, tok Bruce Springsteen meg til siden og spurte om jeg hadde litt mer tid. – Såklart, Mr. Springsteen!

– Så er det sant, får du betalt for å være en rock'n roll-arist i Norge?

– Eh, hva mener du, svarte jeg.

Bruce Springsteen fortalte at hans venn Little Steven hadde vært i Norge i forbindelse med TV-serien Lilyhammer, og at det virket som om alle rockere han møtte, alle artister uansett sjanger, fikk noen mystiske penger fra den norske stat kastet etter seg.

– Åå, ja. Kanskje du mener de norske støtteordningene, sa jeg prøvende.

Som ivrig organist i et band med store drømmer, hadde jeg selv hatt nær befatning med jungelen av støtteordningene for musikk.

Lett rødmende og ikke helt stø i musikkbyråkratiske vendinger på engelsk, begynte jeg å forklare at man som band kunne søke turnestøtte fra Fond for utøvende kunstnere, vi hadde kommet helt til Frankrike og til og med til USA.

Også var det Frifondet, det hadde vi fått til en jenterockfestival en gang, og for ikke glemme Musikkverkstedordningen, der fikk vi igjen for øvingslokalet og lydanlegg. Også kunne man få penger til å spille inn plate. Var det Kassettavgiftsfondet, mon tro?

– Unnskyld, jeg husker ikke helt ... det er ganske mange stipend ser du. Og hvis du er veldig god eller spiller jazz kan du får penger fra Utenriksdepartemenet.

Manageren kom inn og begynte å gjøre tegn til å avslutte.

– På tide å trene, Bruce!

Men Bruce bare vinket dem bort, han var ikke kommet til bunns i dette. .

Hvordan får man tak i disse pengene, ville han vite.

– Å, du må bare være skikkelig godt på å argumentere hvorfor du trenger pengene, hva godt det kunne gjøre for verden. Også må du ikke drite seg ut i rapporteringer. Du må ta vare på alle kvitteringene! Det er veldig vikig.

Og er bandet ditt kjent, ville han vite?

– Nei, ikke enda!

– Høre du det, det er helt utrolig, de betaler folk for å spille i band i dette landet! Hørte jeg han si da han småjogga ned korridoren med sin personlige trener.

Det ble aldri verdensherredømme. Orgelet ble satt i kjelleren. Men jeg har blitt ekstremt god på tunge løft, manøvrering av minibuss på seks felts motorvei, pakking av undertøy i basskassa og gruppeterapi.

Det norske fellesskapet bruker masse penger på å virkeliggjøre drømmen til norske mer eller mindre begavede musikkspirer. Mye har endret seg av støtte – og tilskuddsordninger siden jeg møtte Bruce Springsteen.

Music Norway, som er norsk musikkbransjes eksportorganisasjon, har overtatt mye av ansvaret for forvaltning av talent, og trekker i trådene på enda mer profesjonelt og sikker litt strengere vis.

Det er bare å klappe seg selv på skuldra når du står der på en offentlig finansiert festival med en øl i hånda på og ser på våre store eksportartikler Sigrid og Aurora i sommer. Det norske folk, verdensmestere i crowd funding.

Ragna Nordenborg er programleder i NRK P13 og fast musikkspaltist i Ytring. Hver uke kobler våre faste spaltister musikk med politikk og aktualiteter i Ytring på P2 søndag kl. 11.