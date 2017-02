Bannons metode

Ifølge Stephen Kevin «Steve» Bannon har USA blitt degenerert av globalisering og progressive, liberale eliter. Den amerikanske drømmen om trygget og velstand har forvitret i et land på vei vekk fra Gud og mot randen av kollaps.

En dyster diagnose

Trumps dystopiske innsettelsestale bar Bannons avtrykk. Trump talte om fabrikker som gravsteiner og lovet å stoppe «det amerikanske blodbadet». I en populistisk tone ble nasjonens fiender manet fram. Syndebukkene er de politiske korrekte elitene og det korrumperte etablissementet i Washington D.C.

USA befinner seg allerede i en global krig – mot radikal Islam som utgjør en eksistensiell trussel mot kristen vestlig sivilisasjon. I denne mørke verden har Bannon lenge hatt noen forbilder som forteller sannheten slik den egentlige er. Republikanske Tea-Party kvinner som tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin og Michele Bachmann representerer folkets autentiske stemme.

De står opp for «de vanlige menn og kvinner» som føler seg fremmedgjort og glemt.

Løsningen

Bannon har bakgrunn som forretningsmann, marineoffiser og medieleder, erfaringer som gjenspeiler hans løsning på Amerikas angivelige forfall.

Trump har funnet en likesinnet. En fra eliten som føler seg som en outsider.

Bannon er for økonomisk proteksjonisme framfor frihandel, for militære løsninger framfor diplomati og for Breitbart News og Twitter framfor liberal presse som New York Times.

Bannons økonomiske nasjonalisme oppsummeres i slagordet «Amerika først». Bannon har sitert Lenin når han har sagt at en ny politisk orden må skapes gjennom destrueringen av den gamle. «Sumpen må dreneres» og etablissementet ødelegges for at en styrket nasjon kan tre fram. Forestillingen om et dekadent orden som må gjenfødes er forankret i en fascistisk idetradisjon.

Breitbart til unnsetning

I Bannon har Trump funnet en likesinnet. En fra eliten som føler seg som en outsider. En som står for det samme, men med en dypere ideologisk agenda.

Bannon stilte tidlig det høyreradikale nettstedet Breitbart News til Trumps disposisjon. Da Bannon tok over ansvaret for Trump-kampanjen ville han ikke temme Trump, men fyrte opp under hans uforutsigbare og narsissistiske stil. Frykt, konspirasjonsteorier og rasisme ble brukt som middel for å oppnå makt.

Steve Bannons nære medarbeider i Breitbart News' britiske avdeling, Raheem Kassam, var en viktig støttespiller fram mot Brexit. Han forsøkte også å bli leder for det britiske nasjonalistpartiet UKIP, men trakk seg før valget. Foto: NEIL HALL / Reuters

Bannon samarbeidet tett med Raheem Kassam som han hadde rekruttert til redaktørstilling i Breitbarts avdeling i London. Kassam har omtalt Stephen Bannon som en «farsfigur» i Breitbart.

Raheem Kassam var nærmeste rådgiver til tidligere UKIP-leder Nigel Farage og spilte en sentral rolle i å fremme en anti-immigrasjons og nasjonalistisk agenda i Storbritannia mot Brexit.

Prosjekt frykt og populisme virket også i USA. Trump omtalte sin valgseier som «Brexit pluss, pluss, pluss».

Etter valget, ble Farage og Kassam belønnet med et besøk i Trump tower før den britiske statsministeren Theresa May. Og Bannon tok den største prisen; Han ble sjefshvisker for Amerikas 45. President.

De to Breitbart-redaktørenes reise fra nettets marginer til maktens sentrum har vært rask og oppsiktsvekkende.

Frykt, konspirasjonsteorier og rasisme ble brukt som middel for å oppnå makt.

Konsekvensene

Tre uker med Trump viser en leder med autoritære trekk. Presidenten har utvist forakt for en uavhengig presse og domstol. Han snakker om «falske nyheter», «alternative fakta» og «såkalte» dommere. Det virker som om Trump stoler mere på Bannons råd enn byråkratiet.

Med en machiavelliansk Bannon i Det hvite hus blir også verden mer uforutsigbar. Åpne linjer til Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu og Marine Le Pen viser at USA har tatt en helomvending i nynasjonalismens og realpolitikkens navn.

Bannon har spådd en ny storkrig i Midtøsten og en tredje verdenskrig, og alt tyder på at han vil bruke sin stilling i det nasjonale sikkerhetsrådet til å kjøre en hard linje mot innvandring generelt og det globale muslimske samfunnet spesielt.

Valgløftet om det rasistiske innreiseforbudet mot muslimer har allerede blitt innfridd. Muren mot Mexico er under planlegging.

Trusler om deportasjon av ulovlige innvandrere og en foreslått stopper for fødselsrett statsborgerskap viser også at Trump vil forsterke nasjonens grenser.

Test for demokratiet

Trump og Bannon utfordrer grensene til det liberale demokratiet. Politikk basert på en irrasjonell frykt for grupper har store menneskelige konsekvenser. Mange minoriteter og migranter blir mistenkeliggjort som sikkerhetstrusler og lever nå i frykt for hva administrasjonens neste trekk vil bli.

Trump og Bannon utfordrer grensene til det liberale demokratiet.

Det som skjer de neste fire årene avhenger sterkt av i hvilken grad amerikanere bryr seg om sitt demokrati og konvensjonene som opprettholder det.

Trump har allerede blitt imøtegått av domstolen, en kritisk presse og robuste sivilsamfunn. Massedemonstrasjoner viser at mange amerikanere allerede har trukket en linje.

En sjefrådgiver som radikaliserer presidenten truer ikke bare liberalt demokrati i USA, men også verdensfreden.

Spørsmålet framover blir hvor lenge presidenten velger å vende øret mot Steve Bannon heller enn mot andre korrigerende stemmer.