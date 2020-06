Vy dropper nattog på Bergensbanen og Dovrebanen i sommer

Mens både Sør- og Nordlandsbanen får kjøre nattog som normalt gjennom sommeren, har Vy besluttet å droppe nattavgangene på Bergensbanen og Dovrebanen som følge av massiv passasjersvikt.

– Akkurat nå er 85 prosent av passasjerene våre borte. Vi har ikke nok kundegrunnlag til å kjøre alle avganger, og derfor har vi innstilt nattogene, bekrefter kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage til NRK.

Ifølge Vy vil nattogene bli satt opp igjen så snart selskapet mener kundegrunnlaget er tilstrekkelig, forutsatt at smittesituasjonen er under kontroll.

Vy begrunner videre avgjørelsen med at det om bord på nattogene er flere kontaktflater og dermed vanskeligere å overholde smitteverntiltakene. I tillegg er krav om mer rengjøring i togene.

Beslutningen ble tatt i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Foto: Asle Hella / NRK

– Nedslående

Fylkespolitiker i Vestland, Jana Midelfart-Hoff (H), reagerer på at Vy har valgt å innstille nattogene. Hun kaller avgjørelsen overraskende og nedslående.

– Nattoget Bergen-Oslo er en suksess med lange ventelister. Når vi vet at hele Norge skal tilbake til normalen, og vi trenger at folk kommer til Vestlandet, er det synd at dette ikke blir en del av Vy sin sommersatsing, sier Midelfart-Hoff.

Høyre-politikeren er utdannet lege, og mener Vy bommer når de argumenterer med at smittefaren er større om bord på nattogene.

– Jeg kan ikke skjønne at det er mer smittsomt å ha en kupé med to køyer enn å sitte i et stort fellesrom, sier hun.

REAGERER: Jana Midelfart-Hoff i Vestland Høyre mener Vy burde opprettholdt nattogene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Alene om å kutte

Vy er så langt det eneste togselskapet som har valgt å innstille nattavganger.

Både Go Ahead som driver Sørlandsbanen og Svenska Järnvegar har startet opp igjen sine avganger på nattetid.

Midelfart-Hoff mener Vy med dette hemmer turisttrafikken og hindrer miljøvennlige reisevaner.

– Det blir færre som reiser med tog, og vi mister «dytten» inn i et mer bærekraftig reisemønster, sier fylkespolitikeren.

Vy avviser kritikken fra vestlandspolitikeren.

– Det gjør vi absolutt ikke. Vi ønsker gjerne å sette opp nattavgangene, og vurderer fortløpende muligheten til å gjøre det igjen, sier Hauge Schage i Vy.