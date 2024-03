Voldshendelse i Bergen - politiet bevæpnet seg

Politi og ambulanse har rykket ut til en adresse i Fana i Bergen torsdag kveld, etter melding om en voldshendelse innendørs.

Politiet væpnet seg i forbindelse med oppdraget.

– Vi fikk melding fra noen på stedet om at noen hadde blitt utsatt for vold. Vi var bevæpnet fordi omstendighetene tilsa at vi skulle være det. Da vi kom fram fikk vi raskt kontroll på de involverte personene, og det var ingen dramatikk, sier operasjonsleder i politiet, Stein Rune Halleraker.

To personer har fått mindre skader. Den ene er frakta til legevakt i ambulanse, den andre sjekkes av helsepersonell på stedet.

– De blir sjekket av helsepersonell, men akkurat nå virker det ikke som at det kommer til å bli noe behov for å kjøre dem til verken sykehus eller legevakt, sier Halleraker.

Både menn og kvinner er involvert.

– Det er flere enn to som er involvert. Akkurat nå er det litt uoversiktlig hvem som er involvert og hvem som er til stede. Men vi har kontroll.

Politiet har kontroll på stedet og jobber nå med etterforskning på stedet.

– Ingen er pågrepet. Per nå er det anholdelse. Vi skal gjennomføre avhør og snakke med de involverte.