Vitne varslet politiet om mulig drapsforsøk

Politiet skal i morgen ta stilling til om kvinnen i 40-årene, som er siktet for drapsforsøk på ektemannen i 50-årene i helgen, skal fremstilles for varetektsfengsling. Påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen sier til NRK at det var et vitne, som varslet politiet mandag kveld om hendelsen, som skal ha skjedd i en kommune i Nordhordland. Ektemannen skal ikke være fysisk skadet.