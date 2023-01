Veien åpen igjen ved Grimesvingene

Fylkesvei 587 mellom Nesttun og Arna i Bergen er åpen igjen, etter at det ble full stopp i trafikken. Årsaken var at flere lastebiler ble stående fast på det glatte føret. Det måtte flere tungbilbergere til for å løse opp flokene. Det oppstod lange køer, men når veien nå er åpen igjen håper Vegtrafikksentralen køene løser seg opp ganske raskt.