Det var like før klokken 12 raset gikk ved Kyskreda-tunnelen. Det ble satt i gang leting i raset, men verken personer eller biler skal ha blitt tatt av snømassene.

Statens vegvesen opplyser at området raset har gått ifra før er kjent for å være svært rasfarlig.

Raset gjør at veien mellom Eidfjord og Brimnes inntil videre er stengt. Det er usikkert når raset blir ryddet og veien igjen kan åpnes for trafikk. Det skal gjøres en ny vurdering søndag klokken ni.

STORT RAS: Slik ser snøskredet i Eidfjord ut. Foto: Gunvall Medhus. Du trenger javascript for å se video. STORT RAS: Slik ser snøskredet i Eidfjord ut. Foto: Gunvall Medhus.

Les også: Snøskredet flyttet bilen opp i fjellsiden

Så raset komme

Lars Sundøen så raset da det kom. Han er på besøk hos svigerforeldrene sine. De bor i Eidfjord sentrum. Til Hardanger Folkeblad skildrer han det som skjedde slik:

– Vi hørte en dundrende lyd. Deretter kom det en sky med snø nedover fjellsiden. Det var ganske dramatisk for meg som ikke er herfra.

Sundøen har også sett flere mindre ras i fjellsiden både i går og i dag.

Større enn man først trodde

Raset ble først anslått til å være ti til 15 meter bredt og fem meter høyt. Det er trolig mye større.

– Det er et stort skred, det er ingen tvil om det, mykje større enn vi først meldte, seier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt,

– Veien kommer i hvert fall til å bli stengt frem til i morgen, søndag, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Stor rasfare

Det er fortiden stor rasfare i Hardanger. I Eidfjord kommune har man skjerpet beredskapen denne helgen.

– Vi har akuttberedskap i kommunen. Utover det avventer vi frem til i morgen for å se om veien kan åpnes igjen før det blir aktuelt med ytterligere tiltak, sier ordfører, Anders Vatle (Sp).

Fjelloverganger stengt

I høyfjellet er de aller fleste fjellovergangene stengt på grunn av uvær. Det samme gjaldt i en periode for Bergensbanen Like etter klokken 14 kunne imidlertid toglinjen igjen åpnes for trafikk. Reisende må imidlertid regne med forsinkelser.

Mye nedbør og sterk vind gjør at Bane Nor har innført oransje beredskap og satt inn ekstra mannskap og maskiner for å holde banen åpen.