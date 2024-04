Veg i Kvinnherad blir ikkje opna i kveld

Fv 500 er framleis stengd ved Øydjorda mellom Årsnes og Austrepollen i Kvinnherad kommune.

Det pågår fjellrensk her, og entreprenør melder at dei ikkje klarer å åpne vegen for gjennomkøyring som planlagd klokka 23.45-00.15.

Årsaka er at opprydningsarbeidet etter sprenging tar lenger tid enn antatt, melder vegtrafikksentralen